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AK Partili belediye başkan adayına Zonguldaklılardan büyük tepki
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

AK Partili belediye başkan adayına Zonguldaklılardan büyük tepki

CHP'li Zonguldak Belediyesi'ni hizmet üretmemek ile suçlayan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar Zonguldaklıların büyük tepkisi ile karşılaştı.

CHP'li Zonguldak Belediyesi'ni hizmet üretmemek ile suçlayan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar açıklamasında Zonguldaklı olmaktan utandığını söyledi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'ın geçen Cumartesi günü partisinin Zonguldak Belediye Başkan adayının tanıtım toplantısında sarf ettiği sözler Zonguldaklıların tepki göstermelerine neden oldu.

Zonguldaklılardan Büyük Tepki

Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan'ın proje ve Belediye Meclis üye adayları tanıtım toplantısında konuşan AK Partili Hamdi Uçar, CHP'li Zonguldak Belediyesi'ni hizmet üretmemek ile suçlayarak Zonguldaklı olmaktan utandığını söyleyince kendisine gelen tepkiler karşısında ne diyeceğini şaşırdı.

2002 yılında AK Parti Merkez İlçe Başkanı, 2006-2015 yılları arasında da AK Parti Zonguldak İl Başkanı olarak görev yapan AK Parti Zonguldak Milletvekili Hamdi Uçar'ın bu sözleri sosyal medyaya da yansıdı.


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