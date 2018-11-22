Ak Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı iller belli oldu

Yerel seçimler yaklaşırken siyasi gündemde de hareketlenmeler başladı. Genel seçimlerden büyük bir başarı elde eden Cumhur ittifakı bir süre önce gerekli şartların oluşmadığı gerekçesiyle yerel seçimlerde yola ayrı ayrı çıkacaklarını açıklamışlardı. Ancak, Tabandan gelen kuvvetli ittifak istekleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli dün Külliye'de bir araya geldiler. Yeniden ittifakın masaya yatırıldığı görüşmeden çıkan sonuç belli oldu.

9 İL BELİRLENDİ

Alınan bilgilere göre: Toplamda şimdilik 9 il belirlendi. İstanbul, Ankara,İzmir, Antalya, Mersin, Osmaniye, Manisa, Bursa, Ordu.

İki partide ortak adaylar üzerinden lehte çekilme kararı aldılar. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Ordu'da AK Parti adayı desteklenecek.Geri kalan illerde, Mersin, Manisa, Osmaniye'de MHP adayları desteklenecek. MHP aynı zamanda bazı iller için teşkilat yoklaması yapacak ve o şehirdeki teşkilatın nabzını ölçecek.

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için mevcut Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün. AK Parti'de de İstanbul ve Ankara adayları kuvvetle muhtemel belirlendi. İstanbul için Binali Yıldırım, Ankara içinse Mehmet Özhaseki'nin ismi artık garanti gibi.