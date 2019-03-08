AK Parti Sözcüsü Çelik Erdoğan'a sahip çıktı

AK Parti Sözcüsü Çelik, karşılarında bulunan ittifakı eleştirerek utanmadan Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza 'terörist' dediği yönündeki sözleri eleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde gündemi değerlendirirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi.

Akşener'i Eleştirdi

Çelik, "Bütün vatandaşları için gece-gündüz çalışan, 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürüyen, bu büyük fedakarlıktan kaçınmayan bir siyasi lidere, Cumhurbaşkanımıza bu ağır bir hakarettir. Bu iftirayı atanlara, iftiralarını aynen geri olarak iade ediyoruz. Bu yaptıklarının aslında bir panik havası içerisinde, hangi kirli ittifakın içinde olduklarını örtbas etme mücadelesinden kaynaklandığını biliyoruz." dedi.