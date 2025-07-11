AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Çelik, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda tarihi bir eşiğin aşıldığını vurgulayarak, sürecin tamamlanması gerektiğini belirtti.

“Silahların yakılması ve tüm illegal yapıların feshi şart”

PKK'nın silah bırakma sürecine dair ilk adımın atıldığını belirten Çelik, “Gelinen aşamada kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonraki süreçte PKK'nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması ya da teslim edilmesi süreci kısa sürede tamamlanmalıdır” dedi.

“Tarihi çağrı, kararlı devlet iradesi”

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu devlet kararlılığı sayesinde sürecin daha güçlü bir zemine oturduğunu belirtti. “Türkiye’nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açılıyor” ifadelerini kullandı.

“Meclis ve partiler sürece destek vermeli”

Süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin oynayacağı role dikkat çeken Çelik, tüm siyasi partilerin katkısının önemli olduğunu belirtti. DEM Parti’nin istişare sürecine dahil olmasının da olumlu katkı sunduğunu kaydetti.

“Her türlü provokasyona karşı teyakkuzdayız”

Açıklamasında şehit ve gazilere de vurgu yapan Çelik, Türkiye’nin birliğini hedef alan tüm terör girişimlerinin başarısız olduğunu hatırlattı. “Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürütülen bu süreçte, provokasyonlara karşı teyakkuz hali devam etmektedir” dedi.

“Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye ilham kaynağı olacak”

Terörün vekalet savaşlarının aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini ifade eden Çelik, “Terörsüz Türkiye iradesi, aynı zamanda bölgemizin terörsüz bir yapıya kavuşması için ilham verici bir adımdır” ifadelerine yer verdi.