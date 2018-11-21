Ak Parti'nin Antalya adayı belli oldu

Ak Parti İl Başkanı Taş,esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Başkan Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise Menderes Türel olduğunu açıkladı.