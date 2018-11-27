AK Parti'nin Ankara ve İzmir adaylarını Erdoğan'dan önce açıkladı

Habertürk canlı yayınında meydana gelen 'yayın kazası' Ankara'yı hareketlendirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, bugün meclis grup toplantısında AK Parti İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarını açıklaması bekleniyordu. Konuyla ilgili haberini sunan Habertürk muhabiri Çimen Çetin, "İzmir için Nihat Zeybekci, Ankara için ise Mehmet Özhaseki açıklanacak"

AK Parti'nin 20 ildeki adayları bugün açıklanıyor. Açıklama öncesi canlı yayında toplantıya ilişkin konuşan Habertürk TV muhabiri Çimen Çetin, isimlerin salondaki ekrana yanlışlıkla yansıtıldığını söyledi.

ADAYLARI, ERDOĞAN'DAN ÖNCE DUYURDULAR

Çetin, buna göre, "İzmir için Nihat Zeybekci, Ankara için ise Mehmet Özhaseki açıklanacak" dedi.