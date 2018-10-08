AK Parti MHP ittifak görüşmesinin ardından ilk açıklama

AK Partili ve MHP'li kurmaylar Meclis'te bir araya geldi. Yerel seçimde kurulması planlanan ittifakın masaya yatırıldığı görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Görüşmeye AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile Mehmet Özhaseki katılırken, MHP'li heyet içinde Semih Yalçın ve Sadir Durmaz yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hafta sonu verdikleri ittifak mesajlarının ardından iki parti kurmayları Meclis'te bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapan AK Partili ve MHP'li kurmaylar, "prensip anlaşmasına vardıklarını" açıkladı.

"PRENSİP KARARINA VARDIK"

Numan Kurtulmuş, "Son derece verimli, yapıcı ve açık sözlü bir görüşme ortamında, toplantıların bundan sonraki süreçte de devam etmesi şeklinde prensip kararına vardık. İnşallah milletin hayrına olacak bir sonuç çıkacaktır. Buradan çıkan sonuçları genel başkanlarımıza ileteceğiz. AK Parti ile MHP arasındaki ittifak sadece seçim ittifakı değildir" diye konuştu.

"ÇOK FAYDALI BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK"

MHP'li Semih Yalçın ise şunları söyledi: "Çok faydalı görüşme gerçekleştirdik. Heyetlerimiz görüşmeye devam edecek, saygı değer genel başkanlara sonuçları iletecek. Her iki partinin nasıl tavır alacakları belli olacak."