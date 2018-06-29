Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Sefa Koçak

AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt

AK Parti MKYK toplantısı arından konuşan parti sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu'nun tartışma yaratan açıklamalarına yanıt verdi.

24 Haziran seçimlerinin ardından gözler AK Parti Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na çevrilmişti. AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen yeni dönemin yol haritasının masaya yatırıldığı toplantının ardından parti sözcüsü Mahir Ünal basının karşısına geçti.

Sözlerine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleriyle başlayan Mahir Ünal, 15 Temmuz'da oluşan ruha vurgu yaparak şöyle konuştu: 

"Biz AK Parti olarak geçtiğimiz yıl da bu konuda 15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve bu bilincin bir miras olarak bırakılması için çalışmalar yapmıştır. Kendi etkinliklerimizi yapacağız. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde diğer devlet kurumları da gerçekleştirecek.

MECLİS BAŞKANI'NIN SEÇİLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Yeni Meclis'in yeni başkanının seçileceği tarihi açıklayan Mahir Ünal, YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından 6. gün yeni Meclis Başkanı'nı seçeceklerini söyledi.

"SAYIN BAKAN GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPAR"

Seçim öncesinde Türkiye seçimin getirdiği rekabet nedeniyle gerilimler yaşanabilir. Seçim günü ve gecesi de bu gerilimler devam etti. Bütün bunlar Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde seçimi gerçekleştirmesi ve Türkiye'nin bir seçim deneyimi tecrübesi var. Seçimden sonra bir olay oldu arkadaşlar. Ağrı'da bir bakkal AK Parti'ye oy verdiği için terör tarafından elektrik direğine asılarak vahşice öldürüldü. PKKterör örgütünün bölgede HDP oy kaybettiği diye göz dağı vermek için Ağrı'da işlenen bu vahşeti bana söyler misiniz HDP ve CHP'den bir tepki geldi mi? Vahşeti kim işledi biliniyor, kardeşimizin yanında bırakılan notta da açıkça yazıyor. HDP'nin neler yaptığını terör seviciliğini biliyoruz. Ama CHP'nin de buna eklenmesini kabul edemiyoruz. Sayın bakanın açıklamasına gelince sayın bakan gerekli açıklamaları yapar.

"BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

OHAL ile ilgili açıklamalarda bulunan Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bir değişiklik söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanımızın yemini konusu YSK'nın kesin sonucu açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla açıklanacak.

"TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR"

Önümüzdeki hafta içerisinde kanun hükmünde kararname yayınlanacak. Ondan sonra da bir no'lu cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanacak.

Türkiye terörle mücadele ediyor. İçişleri Bakanı bu tepkisini verirken neden böyle bir tepki verdi bunu açıklamak Sayın Bakana bırakılmalı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt
Warface PS4 ve Xbox One'a geliyor Çıkış tarihi
Overwatch'ın yeni karakteri duyuruldu
Leo DiCaprio ve Brad Pitt, Tarantino filminde buluştu!
Avengers 4'te Hawkeye olacak mı
Cyberpunk 2077 ve İstanbul 2077 fragmanı!
Süleyman Soylu ile CHP arasındaki kriz büyüyor
PUBG yapımcıları, Fortnite'a açtığı davadan vazgeçti
Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak
-
Çok Okunanlar
Dying Light 2 duyuruldu - oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkacak
Dying Light 2 duyuruldu - oynanış videosu yayınlandı! Ne zaman çıkacak
Bedelli askerlik seçimden sonra çıkabilir
Bedelli askerlik seçimden sonra çıkabilir
Sakarya'da yaşanan vahşetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da yaşanan vahşetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Athena Gökhan 24 Haziran öncesi oyunun rengini belli etti
Athena Gökhan 24 Haziran öncesi oyunun rengini belli etti
Hayvanları Koruma Kanunu değişiyor
Hayvanları Koruma Kanunu değişiyor
Call of Duty: Black Ops III PlayStation'da ücretsiz oldu - Bedava oyun nasıl indirilir?
Call of Duty: Black Ops III PlayStation'da ücretsiz oldu - Bedava oyun nasıl indirilir?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt
AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt
Warface PS4 ve Xbox One'a geliyor Çıkış tarihi
Warface PS4 ve Xbox One'a geliyor Çıkış tarihi
Overwatch'ın yeni karakteri duyuruldu
Overwatch'ın yeni karakteri duyuruldu
Leo DiCaprio ve Brad Pitt, Tarantino filminde buluştu!
Leo DiCaprio ve Brad Pitt, Tarantino filminde buluştu!
Avengers 4'te Hawkeye olacak mı
Avengers 4'te Hawkeye olacak mı
Cyberpunk 2077 ve İstanbul 2077 fragmanı!
Cyberpunk 2077 ve İstanbul 2077 fragmanı!
Süleyman Soylu ile CHP arasındaki kriz büyüyor
Süleyman Soylu ile CHP arasındaki kriz büyüyor
PUBG yapımcıları, Fortnite'a açtığı davadan vazgeçti
PUBG yapımcıları, Fortnite'a açtığı davadan vazgeçti
Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak
Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak
PlayStation Plus Temmuz 2018 ücretsiz oyunları
PlayStation Plus Temmuz 2018 ücretsiz oyunları
Battlefield 1 Turning Tides ve Battlefield 4 Second Assault ücretsiz oldu
Battlefield 1 Turning Tides ve Battlefield 4 Second Assault ücretsiz oldu
Instagram görüntülü sohbet özelliği nasıl kullanılır
Instagram görüntülü sohbet özelliği nasıl kullanılır

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık