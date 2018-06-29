AK Parti'den Süleyman Soylu'nun açıklamalarına yanıt

24 Haziran seçimlerinin ardından gözler AK Parti Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na çevrilmişti. AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen yeni dönemin yol haritasının masaya yatırıldığı toplantının ardından parti sözcüsü Mahir Ünal basının karşısına geçti.

Sözlerine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleriyle başlayan Mahir Ünal, 15 Temmuz'da oluşan ruha vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Biz AK Parti olarak geçtiğimiz yıl da bu konuda 15 Temmuz ruhunun yaşatılması ve bu bilincin bir miras olarak bırakılması için çalışmalar yapmıştır. Kendi etkinliklerimizi yapacağız. Cumhurbaşkanlığımız himayesinde diğer devlet kurumları da gerçekleştirecek.

MECLİS BAŞKANI'NIN SEÇİLECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Yeni Meclis'in yeni başkanının seçileceği tarihi açıklayan Mahir Ünal, YSK'nın kesin sonuçları açıklamasının ardından 6. gün yeni Meclis Başkanı'nı seçeceklerini söyledi.

"SAYIN BAKAN GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPAR"

Seçim öncesinde Türkiye seçimin getirdiği rekabet nedeniyle gerilimler yaşanabilir. Seçim günü ve gecesi de bu gerilimler devam etti. Bütün bunlar Türkiye'nin sağlıklı bir şekilde seçimi gerçekleştirmesi ve Türkiye'nin bir seçim deneyimi tecrübesi var. Seçimden sonra bir olay oldu arkadaşlar. Ağrı'da bir bakkal AK Parti'ye oy verdiği için terör tarafından elektrik direğine asılarak vahşice öldürüldü. PKKterör örgütünün bölgede HDP oy kaybettiği diye göz dağı vermek için Ağrı'da işlenen bu vahşeti bana söyler misiniz HDP ve CHP'den bir tepki geldi mi? Vahşeti kim işledi biliniyor, kardeşimizin yanında bırakılan notta da açıkça yazıyor. HDP'nin neler yaptığını terör seviciliğini biliyoruz. Ama CHP'nin de buna eklenmesini kabul edemiyoruz. Sayın bakanın açıklamasına gelince sayın bakan gerekli açıklamaları yapar.

"BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL"

OHAL ile ilgili açıklamalarda bulunan Ünal, "Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bir değişiklik söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanımızın yemini konusu YSK'nın kesin sonucu açıklaması ve bunun Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla açıklanacak.

"TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE EDİYOR"

Önümüzdeki hafta içerisinde kanun hükmünde kararname yayınlanacak. Ondan sonra da bir no'lu cumhurbaşkanı kararnamesi yayınlanacak.

Türkiye terörle mücadele ediyor. İçişleri Bakanı bu tepkisini verirken neden böyle bir tepki verdi bunu açıklamak Sayın Bakana bırakılmalı.