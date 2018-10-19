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AK Parti'den Nihat Hatipoğlu sürprizi
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

AK Parti'den Nihat Hatipoğlu sürprizi

Televizyon ekranlarında geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen ilahiyatçı yazar Nihat Hatipoğlu'nun AK Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacağı iddia edildi.

Yerel seçimlere hazırlanan AK Parti'den Nihat Hatipoğlu sürprizi geldi. Ünlü ilahiyatçıyı siyasete sokmaya hazırlanan AK Parti'nin Hatipoğlu'nu Diyarbakır'dan aday gösterebileceği öne sürüldü. 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi için HDP ile yarışması beklenen AK Parti'nin HDP'nin müftü adayına karşı Hatipoğlu'nu ikna edeceği gelen bilgiler arasında.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin Diyarbakır'da, ilahiyatçı-yazar Nihat Hatipoğlu'nu aday göstereceği iddia edildi. HDP'nin ise Hatipoğlu'nun karşısına eski müftü, Diyarbakır MilletvekiliNimetullah Erdoğmuş'u çıkaracağı ileri sürüldü.

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HDP, BELEDİYELERİ KAYYUMLA KAYBETTİ

Öncelikli hedefi 2014 yılında kazanılan ancak daha sonra kayyum atanarak el konulan 94 belediyenin yeniden kazanılması olan HDP, bunlara 50 dolayında yeni başkanlığı da eklemeyi amaçlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "belediyelere yeniden kayyum atanabileceği" şeklindeki ifadeleri kullanılarak, seçmenin sandığa giderek HDP'li adaylara olan desteğinin arttırılması planlanıyor.

HDP'NİN BATI STRATEJİSİ

BirGün'de yer alan habere göre; HDP'nin batıdaki hedefi ise AK Parti ve MHP ittifakını zayıflatmak olacak. HDP, AK Parti ve MHP'nin aday göstereceği kentlerde karşılarındaki adayın kazanma ihtimaline göre batıda "duruma özel" ittifaklar yapmayı planlıyor.

DİYARBAKIR'DA İLAHİYATÇI ADAYLAR YARIŞACAK

HDP kulislerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adaylığı için isimler de dillendirilmeye başlandı. Adayların, AK Parti'nin adayının açıklanmasının ardından duyurulması fikri ağırlık kazandı. İslamcı yazar Nihat Hatipoğlu'nu aday göstereceği konuşulan AK Parti'nin bu hamlesine karşılık eski müftü, Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un aday gösterilebileceği konuşuluyor.


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