Aile okul aidatını ödeyemedi diye 5 yaşındaki çocuğu okuldan attı

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü büyük tepki çekti. Malatya Yeşilyurt'taki Orhan Bakış Anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki çocuğun ailesi maddi sıkıntılar nedeniyle 90 TL'lik okul aidatını ödeyemedi. Bunun üzerine okul müdüresi A.Y.'nin 5 yaşındaki çocuğu okuldan kovduğu iddia edildi.

Çocuğunun 90 TL için 'devletin okulundan' kovulduğunu öğrenen baba, okula müdüreyle görüşmeye gittdi. Cep telefonu kamerasını kayda alan baba müdüreye, "90 TL aidatı ödeyemediği için çocuğunun neden devletin okulundan kovulduğunu' sordu. Kaydedildiğini anlayan müdüre, konuşmak yerine kaçmayı tercih ederken, görüntüler büyük tepki çekti.

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MÜDÜRE CEVAP VEREMEDİ

Üzgün baba sorularına yanıt vermek yerine kendisinden kaçan okul müdürü A.Y.'ye ‘Hocam benim oğlumu neden devletin okulundan attınız? Param olmadığı için mi attınız? Suriyelilerin çocukları bile okurken benim oğlumu neden okuldan attınız' diyerek tepki gösterdi. Veliye cevap vermeyen okul müdürü daha sonra kendini bir odaya kapattı. Okul görevlileri tarafından odaya girmesi engellenen baba çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Babanın paylaşımının ardından sosyal medyada olaya tepki yağdı. Konu ile ilgili sözcü'ye açıklama yapan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise olayla ilgili inceleme başlattıklarını belirtti. Okuldan atılmanın söz konusu olmadığını öne süren yetkililer çocuğun okuluna devam etiğini, okul müdürü ile ilgili kararın ise yapılacak inceleme sonucunda verileceğini ifade etti.