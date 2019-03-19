Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
AİHM'den Demirtaş'la ilgili karar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

AİHM'den Demirtaş'la ilgili karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili temyiz başvurusunu kabul etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), halen cezaevinde mahkum olarak bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Türkiye'nin temyiz başvurusunu kabul etti.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AİHM'in Türkiye davalarına bakan 2. Dairesi, Demirtaş'ın bireysel başvurusu üzerine 20 Kasım 2018'de ihlal kararı verdi.

Karar, başvuranın "Tutukluluğunun makul şüpheye dayanmadığı" ve "Anayasa Mahkemesi tarafından başvuranın bireysel başvurusu ile ilgili yapılan incelemenin kısa sürede tamamlanmadığı" yönündeki şikayetleri açısından bir ihlal olmadığını hüküm altına alan mahkeme, "Başvuranın tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle serbest seçim hakkının ihlali" ve "Görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği" gerekçesiyle ihlal kararı verdi.

AİHM ayrıca, "başvuranın derhal tahliye edilmesi için Hükümetin gerekli tedbirleri alması gerektiğini" belirtti.

Mahkemenin bu kararına Adalet Bakanlığınca 18 Şubat 2019'da "Davanın AİHM Büyük Daire tarafından incelenmesi" talebiyle itirazda bulunuldu.

Türkiye'nin itirazını inceleyen hakimlerden oluşan kurul, söz konusu davanın Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiğine karar verdi.

Bu kararla, davanın görülmesine yeniden başlanacak, başvurana ve Hükümete davayla ilgili görüşleri yeniden sorulacak.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
AİHM'den Demirtaş'la ilgili karar
İstihdam için yeni teşvik
Müjdat Gezen'e zorla getirilme kararı
Bakan Albayrak:''Para ve maliye politikamızda dik duruştan taviz vermedik''
Beşiktaş'taki eğlence mekanına kadınlara darp
Ümit Yesin hayatını kaybetti
Halk otobüsü gecekonduya çarptı
Yurtta hava durumu
Hakimlik Sıla Gençoğlu'nun itirazını reddetti
-
Çok Okunanlar
Yerli turizm girişimi yurtdışında hedef büyüttü
Yerli turizm girişimi yurtdışında hedef büyüttü
Yalnız yaşama robotlu çözüm
Yalnız yaşama robotlu çözüm
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri belli oldu
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Erzurumspor'da şok ayrılık!
Erzurumspor'da şok ayrılık!
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
AİHM'den Demirtaş'la ilgili karar
AİHM'den Demirtaş'la ilgili karar
İstihdam için yeni teşvik
İstihdam için yeni teşvik
Müjdat Gezen'e zorla getirilme kararı
Müjdat Gezen'e zorla getirilme kararı
Bakan Albayrak:''Para ve maliye politikamızda dik duruştan taviz vermedik''
Bakan Albayrak:''Para ve maliye politikamızda dik duruştan taviz vermedik''
Beşiktaş'taki eğlence mekanına kadınlara darp
Beşiktaş'taki eğlence mekanına kadınlara darp
Ümit Yesin hayatını kaybetti
Ümit Yesin hayatını kaybetti
Halk otobüsü gecekonduya çarptı
Halk otobüsü gecekonduya çarptı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Hakimlik Sıla Gençoğlu'nun itirazını reddetti
Hakimlik Sıla Gençoğlu'nun itirazını reddetti
Hollanda'da 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Hollanda'da 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı
Hadımköy fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Hadımköy fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Hollanda saldırısını yapan kişi Türk çıktı...
Hollanda saldırısını yapan kişi Türk çıktı...

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji