Ahu Türkpençe Behzat Ç'de

Reyting rekortmeni Behzat Ç dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Ahu Türkpençe, 6 sene sonra hayranları ile yeniden buluşacak.

6 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. Oyuncu Ahu Türkpençe, 3'üncü bölümden itibaren dizide yer alacak. Türkpençe, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nejat İşler'in olduğu ve yıllar sonra yeniden çekilmeye başlanan dizide ilk kez rol alacak.

BluTV özel yapımı olarak izleyicilerle buluşan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin 3. bölümünde adrenalin dozu giderek artacak. Dizinin yeni bölümü 8 Ağustos Perşembe günü BluTV'de ekranlara gelecek.