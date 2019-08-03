Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Ahu Türkpençe Behzat Ç'de
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Ahu Türkpençe Behzat Ç'de

Reyting rekortmeni Behzat Ç dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Ahu Türkpençe, 6 sene sonra hayranları ile yeniden buluşacak.

Reyting rekortmeni Behzat Ç dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha dahil oldu. Ahu Türkpençe, 6 sene sonra hayranları ile yeniden buluşacak.

6 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşan Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi, kadrosuna yeni isimler dahil oluyor. Oyuncu Ahu Türkpençe, 3'üncü bölümden itibaren dizide yer alacak. Türkpençe, başrollerinde Erdal Beşikçioğlu ve Nejat İşler'in olduğu ve yıllar sonra yeniden çekilmeye başlanan dizide ilk kez rol alacak.

BluTV özel yapımı olarak izleyicilerle buluşan 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi'nin 3. bölümünde adrenalin dozu giderek artacak. Dizinin yeni bölümü 8 Ağustos Perşembe günü BluTV'de ekranlara gelecek.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Süper Lig'de ilk 3 hafta fikstürü
Ahu Türkpençe Behzat Ç'de
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Beşiktaş'ta hedef Terence Kongolo
Kolarov adım adım Fenerbahçe'ye
3 Ağustos sigara fiyatlarına zam mı geldi?
2 kardeşin mucize kurtuluşu!
Mardin'den acı haber: 1 asker şehit 4 asker yaralı
Endonezya'da 7 büyüklüğünde korkutan deprem!
-
Çok Okunanlar
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Süper Lig'de ilk 3 hafta fikstürü
Süper Lig'de ilk 3 hafta fikstürü
Ahu Türkpençe Behzat Ç'de
Ahu Türkpençe Behzat Ç'de
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Beşiktaş'ta hedef Terence Kongolo
Beşiktaş'ta hedef Terence Kongolo
Kolarov adım adım Fenerbahçe'ye
Kolarov adım adım Fenerbahçe'ye
3 Ağustos sigara fiyatlarına zam mı geldi?
3 Ağustos sigara fiyatlarına zam mı geldi?
2 kardeşin mucize kurtuluşu!
2 kardeşin mucize kurtuluşu!
Mardin'den acı haber: 1 asker şehit 4 asker yaralı
Mardin'den acı haber: 1 asker şehit 4 asker yaralı
Endonezya'da 7 büyüklüğünde korkutan deprem!
Endonezya'da 7 büyüklüğünde korkutan deprem!
TV8 binasında korkutan yangın!
TV8 binasında korkutan yangın!
Miray Daner aldatıldı mı?
Miray Daner aldatıldı mı?
92 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı
92 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji