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Ahmet Nur Çebi isyan etti
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Ahmet Nur Çebi isyan etti

Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi sonunda isyan etti. Yapılan hakem hatalarından dert yanan Çebi sonuna kadar haklarını arayacaklarını söyledi.

Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur Çebi sonunda isyan etti. Yapılan hakem hatalarından dert yanan Çebi sonuna kadar haklarını arayacaklarını söyledi.

Beşiktaş'ın, Yukatel Denizlispor'u 1-0 yendiği maça damgasını vuran isim kararlarıyla hakem Özgür Yankaya oldu. Özellikle Diaby'e yapılan iki pozisyonda penaltı beklenmesi, Diaby'e tabanla giren Sackey'nin kırmızı kart görmemesi tepkiyle karşılandı.

AHMET NUR ÇEBİ'DEN ÖZEL TALİMAT

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de hakemin kötü performansına maçı izlerken çok sinirlendiği ve yönetim kurulu üyelerine, "Artık susmak yok, sesimizi çıkaracağız. Çıkın ve konuşun. Hakkımızı kimseye yedirmeyeceğiz." dediği belirtildi.

"İLTİMAS DEĞİL, ADALET İSTİYORUZ"

Sabah'ın haberine göre; Göreve geldiklerinden bu yana sessizliğini koruyan yönetim de bu talimat üzerine ilk açıklamalarını yaptı. Asbaşkan Emre Kocadağ, "Başkaları için kolay çalınan düdükler Beşiktaş karşısında ne yazık ki atlandı. VAR'a bile gidilme ihtiyacı duyulmadı. Bu ligin selameti açısından herkese eşit davranılmalı. Adil yönetim olsun" diye konuştu.

Yönetici Umut Şenol da "Bu sıkıntılı süreçten hep birlikte dayanışma içinde çakacağız. "Talebimiz basit, iltimas değil adalet istiyoruz" diye konuştu.

YÖNETİM SÖZÜNÜ TUTTU

Beşiktaş yönetimi söz verdiği gibi Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetlerinin primlerini Yukatel Denizlispor maçı öncesinde futbolcuların hesaplarına yatırdı. Bu moralle sahaya çıkan siyahbeyazlılar, mücadeleyi 1-0 kazanıp çıkışını sürdürdü. Yönetim, Denizlispor galibiyetinin primlerini de dün ödedi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Denizlispor maçından sonra soyunma odasına inip futbolcularına, "Siz iyi sonuçlar alın biz de işimizi en iyi şekilde yaparak size destek olalım" mesajını verdi.


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