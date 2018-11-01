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Ahmet Kural'dan Sıla'yı darp ettiği iddialarına yanıt
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Ahmet Kural'dan Sıla'yı darp ettiği iddialarına yanıt

Ünlü oyuncu Ahmet Kural, sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddialarına yanıt verdi. İddiaları reddeden Ahmet Kural, detayları savcıya anlatacağını söyledi.

Oyuncu Ahmet Kural, Sıla hakkındaki iddialar karşısında sessizliğini bozdu. Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiaları üzerine hakkında savcılığa şikayette bulunulan Ahmet Kural, darp iddialarını reddetti. Kanal D Haber'e konuşan ünlü oyuncu Sıla'nın vücudundaki morluklar için "Sadece kolunu tuttum" dedi. 

"HİÇ BİRİNİ KABUL ETMİYORUM"

Hakkındaki iddiaları reddeden Kural, "Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum.28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğimiz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiç bir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok" ifadelerini kullandı.

 
 

 

 


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