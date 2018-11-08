Ahmet Kural'dan darp iddialarına yanıt: Neden iki gün bekledin?

Oyuncu Ahmet Kural, Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddialarına itiraz etti. Geçtiğimiz günlerde savcıya ifade veren Ahmet Kural, darp iddialarına karşı 3 soru yöneltti. Olayın başından bu yana darp iddialarını reddede Ahmet Kural, adliye önünde yaptığı açıklamasında sevgilisi Sıla ile arasında itiş-kakış olduğunu ifade etmişti.

"RAPOR NEDEN ÖZEL HASTANEDEN ALINDI?"

Sabah'ta yer alan habere göre, şarkıcıyı darbetmediğini iddia eden Kural, Sıla'nın aldığı darp raporunun Adli Tıp Kurumundan değil, olaydan iki gün sonra Maslak'taki özel bir hastaneden alındığını vurgulayıp iddia sahibi hakkında üç soru yöneltti.

- Darp raporunu neden Adli Tıp'tan değil, özel bir hastaneden aldı?

- Darp varsa neden 100 metre ilerideki karakola gitmedi?

- Madem şiddet gördü, başvuruyu neden olaydan iki gün sonra yaptı?