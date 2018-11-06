Ahmet Kural, başka bir erkek yüzünden Sıla'yı dövmüş!

Şarkıcı Sıla'nın "Bana şiddet uyguladı, ölümle tehdit etti" diyerek şikayetçi olduğu oyuncu Ahmet Kural'ın savcıya verdiği ifadenen detayları ortaya çıktı.

SAVCILIKTAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun şikayeti üzerine hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ahmet Kural pazartesi günü, İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 'şüpheli sıfatıyyla savcıya ifade vermişti. Ahmet Kural'ın savcılırk ifadesi de ortaya çıktı.

BARIŞMAYI SILA İSTEMİŞ

Daha önce dokuz aylık birlikteliklerine Okan Can Yantır sebebiyle bitirdiğini ifade eden sanatçı Ahmet Kural, daha sonra Sıla'nın barışmak istediğini ve bunu üzerine kendisini affettiğini söyledi.

OKAN CAN YANTIR KISKANÇLIĞI

Sanatçı Ahmet Kural, olay günü Sıla ile birlikte ailesinin yanından döndüklerini ve alkol aldıklarını belirterek, Sıla ile Okan Can Yantır arasındaki ilişkiden dolayı kavganın çıktığını söyledi.

SAVRULDUM VE BELİMİ İNCİTTİM

Ahmet Kural, Sıla ile yaşadıkları kavga sırasında kendisinin de yaralandağını öne sürerek, yaşadıkları arbedeyi şöyle anlattı: Sıla ile benim ilişkim bittikten sonra Sıla'nın Okan Can Yantır ile ilişkisi olmuş. Daha önce bunun doğru olup olmadığını sorduğumda çelişkili cevaplar vermişti. Olay günü tekrar sorduğumda ise bu ilişkiyi kabul etti. Bu sebeple kavga çıktı. Sıla'yı evden göndermek istedim ancak gitmedi. Biribirimizi kollarından tutup sarstık, defalarca yere düştük. Arbede sırasında bende yaralandım, belimi çarptım ve iki gün boyunca kalkamadım ama şikayetçi olmadım".