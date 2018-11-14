Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Ahmet Kural'a eski sevgilisinden yeni suçlama
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Ahmet Kural'a eski sevgilisinden yeni suçlama

Sıla'yı darp ettiği iddiaları üzerine hakkında şikayet bulunan Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem, 'Başka insanlara da şiddet gösterdi.' dedi.

Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem, ünlü oyuncu hakkında yeni bir darp iddiasını gündeme getirdi. Bir süre beraber olan ikili, Kural'ın Naz Çekem'i darp ettiği iddiaları üzerine ayrılmıştı. İddialara göre Ahmet Kural, birlikte olduğu dönemde Naz Çekem'in parmağını kırmıştı.

Bebek'te basın mensuplarının sorularına yanıt veren Naz Çekem, Sıla olayı nedeniyle Ahmet Kural'a ateş püskürdü."İlahi adalet yerini buldu" diyen Naz Çekem, eski sevgilisinin alkol ve öfke sorunu olduğunu ima etti.

AHMET KURAL'A DAVA AÇACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda da Ahmet Kural'ın size şiddet gösterdiğini iddia etmiştiniz şimdi ise aynı şeyleri Sıla söylüyor neler diyeceksiniz?

“Benim açımdan ilahi adalet yerini buldu ama gerçek adaletin de yerini bulacağını düşünüyorum. Bana da sosyal medyadan çok haberler geliyor ‘sen de dava açmalısın' diye fakat o zamanlar ben ailem de duymasın diye bir darp raporu almamıştım ama böyle bir şikayette bulunursam eğer mekandan kamera kayıtlarını almam gerekecek orada her şey net bir şekilde görünüyor zaten” dedi.

naz

ALKOL PROBLEMİ Mİ VAR?

Ahmet Kural'ın alkol problemi olduğu söyleniyor Alkol problemi var mıydı ?

“Alkol problemi olup olmadığını bilmiyorum ama benim zamanımda devamlı alkol alan bir adamdı ve alkol aldığı zamanlarda hep öfkeleniyordu. Benim başıma da bir kere geldi böyle bir olay benim ailemi tanımasına rağmen tenezzül edip de bir kere bile özür dilemedi bu adam. Zaten parmağımı kırdığı zaman da kaçtı gitti. Sonra da Karaköy'de bir mekanda kızcağızın birine tekme attı merdivenlerden itti. Bunu yaptığı zamanlar hep alkol aldığı zamanlardı” dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Muhalefetin istifasını istediği Ali Erbaş'a AK Parti'den destek
Fatih Terim 9 maç daha kulübede olamayacak
Danıştay'a gönderilen skandal dilekçenin sorumluları görevden alındı
Taksi şoförlerine eğitim belgesi zorunluluğu getiriliyor
Game of Thrones final sezonu çıkış tarihi belli oldu
Ahmet Kural'a eski sevgilisinden yeni suçlama
Alkolün dozunu kaçıran Gizem Karaca otelden kovuldu
Kıskançlık krizine girdi eşini boğazından bıçakladı
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
-
Çok Okunanlar
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Müslüm gişede rekora gidiyor
Müslüm gişede rekora gidiyor
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
Bedelli askerlik ödemesi en son ne zaman? Bedelli başvuru süresi uzatıldı mı?
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Muhalefetin istifasını istediği Ali Erbaş'a AK Parti'den destek
Muhalefetin istifasını istediği Ali Erbaş'a AK Parti'den destek
Fatih Terim 9 maç daha kulübede olamayacak
Fatih Terim 9 maç daha kulübede olamayacak
Danıştay'a gönderilen skandal dilekçenin sorumluları görevden alındı
Danıştay'a gönderilen skandal dilekçenin sorumluları görevden alındı
Taksi şoförlerine eğitim belgesi zorunluluğu getiriliyor
Taksi şoförlerine eğitim belgesi zorunluluğu getiriliyor
Game of Thrones final sezonu çıkış tarihi belli oldu
Game of Thrones final sezonu çıkış tarihi belli oldu
Ahmet Kural'a eski sevgilisinden yeni suçlama
Ahmet Kural'a eski sevgilisinden yeni suçlama
Alkolün dozunu kaçıran Gizem Karaca otelden kovuldu
Alkolün dozunu kaçıran Gizem Karaca otelden kovuldu
Kıskançlık krizine girdi eşini boğazından bıçakladı
Kıskançlık krizine girdi eşini boğazından bıçakladı
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Çiftlik Bank Tosun Firarda yılın komedisi olmaya aday
Çiftlik Bank Tosun Firarda yılın komedisi olmaya aday
Mansur Yavaş İttifak'ın ortak adayı mı?
Mansur Yavaş İttifak'ın ortak adayı mı?
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun
Kılıçdaroğlu: Tarihine, şehitlere ve gazilere ihanet ediyorsun

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık Asayiş Turizm Astroloji