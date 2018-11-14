Ahmet Kural'a eski sevgilisinden yeni suçlama

Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem, ünlü oyuncu hakkında yeni bir darp iddiasını gündeme getirdi. Bir süre beraber olan ikili, Kural'ın Naz Çekem'i darp ettiği iddiaları üzerine ayrılmıştı. İddialara göre Ahmet Kural, birlikte olduğu dönemde Naz Çekem'in parmağını kırmıştı.

Bebek'te basın mensuplarının sorularına yanıt veren Naz Çekem, Sıla olayı nedeniyle Ahmet Kural'a ateş püskürdü."İlahi adalet yerini buldu" diyen Naz Çekem, eski sevgilisinin alkol ve öfke sorunu olduğunu ima etti.

AHMET KURAL'A DAVA AÇACAK MI?

Geçtiğimiz yıllarda da Ahmet Kural'ın size şiddet gösterdiğini iddia etmiştiniz şimdi ise aynı şeyleri Sıla söylüyor neler diyeceksiniz?

“Benim açımdan ilahi adalet yerini buldu ama gerçek adaletin de yerini bulacağını düşünüyorum. Bana da sosyal medyadan çok haberler geliyor ‘sen de dava açmalısın' diye fakat o zamanlar ben ailem de duymasın diye bir darp raporu almamıştım ama böyle bir şikayette bulunursam eğer mekandan kamera kayıtlarını almam gerekecek orada her şey net bir şekilde görünüyor zaten” dedi.

ALKOL PROBLEMİ Mİ VAR?

Ahmet Kural'ın alkol problemi olduğu söyleniyor Alkol problemi var mıydı ?

“Alkol problemi olup olmadığını bilmiyorum ama benim zamanımda devamlı alkol alan bir adamdı ve alkol aldığı zamanlarda hep öfkeleniyordu. Benim başıma da bir kere geldi böyle bir olay benim ailemi tanımasına rağmen tenezzül edip de bir kere bile özür dilemedi bu adam. Zaten parmağımı kırdığı zaman da kaçtı gitti. Sonra da Karaköy'de bir mekanda kızcağızın birine tekme attı merdivenlerden itti. Bunu yaptığı zamanlar hep alkol aldığı zamanlardı” dedi.