Ahmet Davutoğlu'nun Parti Açacağıyla İlgili Konuya Açıklama Getirildi

Cumhurbaşkanına yakınlığıyla bilinen siyasi danışman Melih Göğebakan, Haberin Gündemi'ne konuştu.

Bir haftadır sosyal medyada ve hatta ulusal basında da yer bulan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti açacağı konusundaki dedikoduların asılsız olduğunu belirten Göğebakan, Davutoğlu ile yaptığı telefon konuşmasını aktardı.

Kendisinin yeni parti açacağı ve eski Ak Partili vekilleri toplayacağı üzerine çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını telefonda Göğebakan ile paylaşan Ahmet Davutoğlu, bu haberlerin bilinçli bir şekilde ortaya atıldığını ancak hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Davutoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aramı açmaya çalışıyorlar ancak bir parti açmam söz konusu değildir. Konuyla ilgili yakında basın açıklaması yapacağım." açıklamasında bulundu.

Davutoğlu, Abdullah Gül ile de hep görüştüğünü ve bu haberlerin her dönem çıktığını aralarında konuştuklarını siyasi danışman Melih Göğebakan'a aktardı.

Melih Göğebakan, bu haberlerin tamamen asılsız olduğunu net bir şekilde ifade etti.