Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Ahmet Davutoğlu'nun Parti Açacağıyla İlgili Konuya Açıklama Getirildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Politika - - Editör: Armoni BAYAR

Ahmet Davutoğlu'nun Parti Açacağıyla İlgili Konuya Açıklama Getirildi

Bir haftadır sosyal medya ve ulusal basında geniş yankı bulan ve kurulacağı söylenen yeni parti konusunda nokta konuldu.

Cumhurbaşkanına yakınlığıyla bilinen siyasi danışman Melih Göğebakan, Haberin Gündemi'ne konuştu. 

Bir haftadır sosyal medyada ve hatta ulusal basında da yer bulan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti açacağı konusundaki dedikoduların asılsız olduğunu belirten Göğebakan, Davutoğlu ile yaptığı telefon konuşmasını aktardı.

Kendisinin yeni parti açacağı ve eski Ak Partili vekilleri toplayacağı üzerine çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını telefonda Göğebakan ile paylaşan Ahmet Davutoğlu, bu haberlerin bilinçli bir şekilde ortaya atıldığını ancak hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Davutoğlu: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile aramı açmaya çalışıyorlar ancak bir parti açmam söz konusu değildir. Konuyla ilgili yakında basın açıklaması yapacağım." açıklamasında bulundu.

Davutoğlu, Abdullah Gül ile de hep görüştüğünü ve bu haberlerin her dönem çıktığını aralarında konuştuklarını siyasi danışman Melih Göğebakan'a aktardı. 

Melih Göğebakan, bu haberlerin tamamen asılsız olduğunu net bir şekilde ifade etti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
THY 6 Nisan'da veda ediyor
Gebze-Halkalı Demir Yolu Hattı Açılıyor
Ahmet Davutoğlu'nun Parti Açacağıyla İlgili Konuya Açıklama Getirildi
'Kuvvetli Yağış' Uyarısı
Galatasaray sahasında 5-0 Antalyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü
Almanya-Fransa ortak meclisine Paris'ten onay geldi
Avrasya Üniversitesi'nde korkutan yangın
Havalimanında bebeğini unuttu! Uçak geri dönmek zorunda kaldı
Gezegenimiz 'İstila Altında'
-
Çok Okunanlar
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Çavuşoğlu: 'Çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz'
Çavuşoğlu: 'Çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz'
Dijital teknolojilere destekleme geliyor
Dijital teknolojilere destekleme geliyor
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
Arama motoru Yaani'ye yeni özellikler geliyor
Arama motoru Yaani'ye yeni özellikler geliyor
Gece yarısından itibaren Benzine indirim geliyor
Gece yarısından itibaren Benzine indirim geliyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
THY 6 Nisan'da veda ediyor
THY 6 Nisan'da veda ediyor
Gebze-Halkalı Demir Yolu Hattı Açılıyor
Gebze-Halkalı Demir Yolu Hattı Açılıyor
Ahmet Davutoğlu'nun Parti Açacağıyla İlgili Konuya Açıklama Getirildi
Ahmet Davutoğlu'nun Parti Açacağıyla İlgili Konuya Açıklama Getirildi
'Kuvvetli Yağış' Uyarısı
'Kuvvetli Yağış' Uyarısı
Galatasaray sahasında 5-0 Antalyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü
Galatasaray sahasında 5-0 Antalyaspor'u mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürdü
Almanya-Fransa ortak meclisine Paris'ten onay geldi
Almanya-Fransa ortak meclisine Paris'ten onay geldi
Avrasya Üniversitesi'nde korkutan yangın
Avrasya Üniversitesi'nde korkutan yangın
Havalimanında bebeğini unuttu! Uçak geri dönmek zorunda kaldı
Havalimanında bebeğini unuttu! Uçak geri dönmek zorunda kaldı
Gezegenimiz 'İstila Altında'
Gezegenimiz 'İstila Altında'
Kagawaa Japon basınında zirvede
Kagawaa Japon basınında zirvede
Hikmet Karaman'dan olay açıklamalar
Hikmet Karaman'dan olay açıklamalar
Ersun Yanal yanılttı
Ersun Yanal yanılttı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji