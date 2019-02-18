Ahmet Çakar'dan Başakşehir maçı hakemine sert eleştiri

Futbol yorumcusu olan eski hakemlerden Ahmet Çakar yine sosyal medya hesabından eleştirilerde bulundu. Başakşehir-Antalyaspor maçındaki hakem kararlarını eleştiren Ahmet Kaçar, VAR uygulamasından yana dert yandı.

Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında Medipol Başakşehir Antalyaspor maçına yine hakem hataları damgasını vurdu. Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, karşılaşmada verilen hakem kararlarına büyük tepki gösterirken eleştirilerini sosyal medya hesabına da taşıdı.

Büyük Takımlara İltimas

Çakar, "Ben bunu dün akşamda söylemiştim ve bir kez daha tekrar ediyorum. VAR hakemleri büyük takımları kollamaya devam ediyor. İlk yarıda Emre'nin dirseği yine havada kaldı. Bu pozisyonda kırmızı kart çıkması gerekirken VAR'a bile gidilmedi. Allah cezanızı versin. Daha ne diyeyim ki." dedi.