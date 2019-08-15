Ahmet Bulut'tan Falcao açıklaması

Süper Lig takımlarından Galatasaray'a Falcao'dan yeni bir haber geldi. Monaco ile görüşmelerde bulunan menajer Ahmet Bulut oyuncunun sarı kırmızılı takımda oynamak istediğini söyledi.

Galatasaray adına Monaco ile Radamel Falcao'nun transferini görüşen menajer Ahmet Bulut, Türkiye'ye döndü. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bulut, "Falcao'nun 1 sene daha sözleşmesi var, bir şey söylemek doğru olmaz ama onun niyeti Galatasaray'da oynamak." dedi.

Bulut, "Falcao'nun hafta sonu maça çıkması gerekiyor. Hocası oynamasını istiyor. Hafta ortasına kadar her şey %100 netleşir. Olumsuz bir şey yok. Bir forvet daha alacaklar. Onu da umuyoruz ki hafta başında imzalarlar. Sonrasında bir engel kalmaz diye düşünüyorum." diye konuştu.

Ünlü menajer sözlerini şu sözlerle noktaladı: "Bonservis konusunda bir şey söylemem doğru olmaz. O konuyla ilgili Galatasaray açıklama yapar. Bu hafta bir şey olmaz. Hafta ortasında netleşir."