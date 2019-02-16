Ahmet Ağaoğlu: Şampiyon olacağız

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yakın gelecekte gençlerin önüne açacakları yeni proje ile geleceklerini söyleyerek bordo mavilileri tüm hedeflerine ulaştıracaklarını da belirtti.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulübün aylık dergisine yaptığı açıklamada bordo mavili taraftarlara seslendi.

Özlenen Trabzonspor Yakında

Ahmet Ağaoğlu, "Yakın bir gelecekte her şey Trabzonspor için çok farklı olacak. Özlemi çekilen o Trabzonspor için biraz daha sabır gerekiyor. Süper Lig'de iyi bir alt yapısı olan bir kulübüz. Bizim gibi çok az sayıda takım yer alıyor. Kadroda yer alan 29 oyuncunun 16'sı alt yapıdan."

"Trabzonspor'da gençlerin önü oldukça açık. Çok yakın bir zamanda özlenen Trabzonspor ise bu ligin tozunu atarak şampiyonluğa oynayan bir kadro yaratacağız." ifadelerine yer verdi.