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Ağrı ve Bingöl'de deprem
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Ağrı ve Bingöl'de deprem

Ağrı'da akşam saatlerinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Bingöl'ün Genç ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Ağrı'da akşam saatlerinde meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Bingöl'ün Genç ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine saat 18.54'te Ağrı'da 3.3, Bingöl'de de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ağrı'da saat 18.54'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre yerin 6.6 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü de Ağrı Tutak olarak belirlendi.

Bingöl Genç'teki deprem de saat 18.54'te 3.1 büyüklüğündeki deprem yerin 13.7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Depremlerin ardından olumsuz bir bilgi yansımadı.


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