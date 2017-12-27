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Ağız kokusu sorunun altında önemli hastalıklar yatıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Ağız kokusu sorunun altında önemli hastalıklar yatıyor

Gündelik hayat içerisinde hele bir de çalışıyorsak pek çok kişiyle iletişim halinde olduğumuzu hatırlatan insanlar, her konuştuğunuzda aklınıza nefesinizin kokup kokmadığı düşüncesi geliyorsa mutlaka bir tedbir almanız gerektiğini savunuyor.

Sosyal ilişkileri etkileyen bir sorun haline gelen kötü kokan nefesin , dünyada her dört kişiden üçünün şikayeti olduğunu vurgulayan uzmanlar, ağız kokusunun bir hastalık değil, hastalıkların bir belirtisi olabileceği konusunda da hem fikir. Tüketilen sarımsak, soğan gibi yiyeceklerin sabah uyanıldığında sindirim sisteminde biriken gazlarının, üreyen bakterilerin sonucunda oluşan ağız kokusunun diş fırçalandığında ortadan kalkacağını hatırlatmakta fayda var.

Yiyeceklerden ve zamandan bağımsız bir şekilde devam eden ağız kokusunun ise hastalıkların habercisi olacağını vurgulayan uzmanlar, bu tip bir ağız kokusunun ihmal edilmesini, ağız gargaraları, spreyler ve sakızlarla maskelenmemesini öneriyor. Mutlaka ağız kokusunun altında yatan durumun tespitinin gerektiğini işaret eden uzmanlar, ağız kokusu şikayetlerinin yüzde 90'ının ağız içi sorunlardan kaynaklandığı üzerinde duruyor. 

Düzenli diş fırçalamama ve diş ipi kullanmama gibi etkenlerin inatçı ağız kokusunu tetikleyeceğini, diş çürükleri ve diş eti iltihaplanmalarına sebebiyet vereceğini dile getiren uzmanlar, bu durumun tanısının kolay, tedavisinin de ağız bakımı ve rutin kontrolden geçtiğini paylaşıyor. 

Ağız kuruluğuna neden olan durumlarda; yetersiz sıvı alımına bağlı olarak ya da tükürük salgılanmasını azaltan hastalıklara ve ilaç kullanımına bağlı olarak da ağız kokusu ortaya çıkabilir.

Diyet veya oruç tutma durumunda yetersiz sıvı alımına ilaveten açlığa bağlı olarak vücuttaki yağ ve proteinlerin enerji olarak kullanılmaya başlaması sonucu ortaya çıkan bileşenler ağız kokusuna neden olabilirler.


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