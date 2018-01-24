Afrin şehitlerinin cenazelerine ulaşılamadı

Beşinci gününü geride bırakmaya hazırlanan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG'ye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda şehit düşen iki askerin cenazelerine henüz ulaşılamadı. Çatışmaların son iki günde şiddetlendiği Burseya Dağı çevresinde önceki gün şehit düşen Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Pİyade Uzman Çavuş Mehmet Muratoğlu'nun cenazlerine devam eden çatışmalar ve olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşılamadığı öğrenildi.

TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından operasyonun beşinci gününde Burseya Dağı'nda büyük oranda hakimiyet sağlanırken geride kalan 5 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 287 olduğu öğrenildi.

TSK tarafından yapılan açıklama:

23 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı Harekât bölgesinde meydana gelen çatışmalarda şehit olan iki kahraman silah arkadaşımızın naaşlarına, bölgede çatışmaların devam etmesi ve hava koşullarının uygun olmaması sebebiyle ulaşılamamıştır.