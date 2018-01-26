Afrin operasyonuna İskenderun kilisesinden destek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzey batısındaki Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na İskenderun Rum Ortodoks Kilisesi'nden Türk bayraklı destek geldi.

KİLİSEYE DEV TÜRK BAYRAĞI

İskenderun Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Ortodokslara ait tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'nin ön cephesine dev Türk Bayrağı asıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

İskenderun Ortodoks Kilisesi cemaati Ramazan ve kurban Bayramlarında birlik ve beraberlik mesajları vererek Müslümanların bayramını astığı pankartlarla kutlarken, bu kez Zeytin Dalı Harekatına desteğini kiliseye asılan Türk Bayrağı ile gösterdi.