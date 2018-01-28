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Afrin harekatında kritik Burseya Dağı ele geçirildi
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Afrin harekatında kritik Burseya Dağı ele geçirildi

TSK'nın ÖSO güçleriyle birlikte yürüttüğü Afrin harekatında kritik hedefler arasında yer alan Burseya Dağı'nda kontrol sağlandı.

Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK varlığına yönelik olarak gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda kritik hedeflerden biri daha başarıyla ele geçirildi. Harekatın 9'uncu gününde terör örgütü YPG'nın bulunduğu Burseya Dağı, terör örgütü militanlarından temizlenirken, başarılı geçen harekatın ardından tepeye Türk bayrağı dikildi. 

Operasyonun en kritik noktaları arasında gösterilen Burseya Dağı, Kilis ve Hatay'a düzenlenen bir çok roketli saldırının gerçekleştirdiği noktalardan biriydi. Türkiye'ye doğrudan tehdit oluşturan noktalardan birinin terör örgütü PKK/YPG unsurlarından temizlenmesi bölge halkına da rahat bir nefes aldırmış oldu.

Son günlerde aşırı yağış ve sis nedeniyle harekat duraklarken, bu sabah erken saatlerde ilerleyişlerine hız veren TSK ile ÖS güçleri öğle saatlerinde Burseya Dağı zirvesinde hakimiyeti sağladı. Sabah saatlerinden bu yana şiddetlenen çatışmalar, dağın zirvesine yaklaştıkça sıcak çatışmaya dönüştü.

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Burseya Dağı'nı bu sabah saatlerinden itibaren topçu ve obüs atışlarıyla yoğun şekilde ateş altına alan TSK, terör örgütü YPG mevzilerini maksimum isabet sağlayarak yerle bir etti. Topçu atışının ardından devreye giren Türk komandosu sıcak çatışmaya girdiği terör örgütü YPG mensuplarını adeta bozguna uğrattı ve saat 14.30 sıralarında Burseya Dağı'na Türk bayrağını dikkti. 

TSK'dan konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede Zeytin Dalı Harekatı'nda geride kalan 9 günde 484 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede mayın arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor.

 


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