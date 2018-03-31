Afrin harekatında 52 asker şehit oldu

TSK tarafnıdan terör örgütlerniden arındırılan Suriye'nin Afrin kasabasına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda 71 günde 52 askerin şehit olduğu, 3 bin 820 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

TERÖRİST UNSURLAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tararafından yurt içi ve Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 2'si lider kadroda 90 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

HAREKAT BÖLGESİNDE GÜVENLİK SAĞLANDI

Genel Kurmay Başkanlığı'ndan yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içerisinde bölücü terör örgütüne karşı mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde güvenliğin sağlanıp, terör sebebiyle göç eden halkın geri dönüşünün desteklendiği, Suriye'nin İdlib şehrinde ateşkes sürecinin devamının sağlanması amacıyla gözlem noktalarının tesis edildiği ve Afrin'in teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na başarıyla devam edildiği belirtildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan bilgilendirmede 24-30 Mart tarihleri arasındaki bir haftalık süreçte PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içinde geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Bitlis, Mardin ve Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edildiği kaydedildi.