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Afganistan'da intihar saldırısı, en az 40 ölü
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Afganistan'da intihar saldırısı, en az 40 ölü

Afganistan'da Şii nüfusun gittiği bir kültür merkezinde gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 40 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Afganistan'da son dönemde gerçekleştirilen kanlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Başkent Kabil'de bulunan Şii kültür merkezinin hedef alındığı saldırıda ölü ve yaralıların sayısı sürekli artıyor. İntihar saldırısı olarak gerçekleştirilen kanlı eylemde ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Afgan sağlık ekiplerinin anında müdahale ettiği olayda, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırının hemen ardından ilk açıklamayı yapan Afgan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi Pajhwok, saldırıda ölen 40 kişinin çoğunun sivil olduğunu söyledi.

Tabayan kültür merkezinin hedef alındığını belirten Afgan sözcü, Sovyet işgalinin 38'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenlerin düzenlendiği sırada patlamanın gerçekleştiğini açıkladı. Kültür merkezinde gerçekleşen büyük patlamanın ardından 2 küçük patlamanın daha gerçekleştiğini belirten Pajhwok, bu saldırılarda ise ölen ya da yaralanan olmadığını da sözlerine ekledi.

AFGANİSTAN 2017'DE SALDIRILARIN HEDEFİNDE OLDU

Afganistan 2017 yılında çok sayıda saldırıya sahne oldu. Bunlardan en sonuncusu Kabil'deki özel televizyon binasına gerçekleşen saldırıydı.
Ekim ayında bir Şii camiine yapılan intihar saldırısında da en az 39 kişi hayatını kaybetmişti.

 


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