Afganistan'da askeri helikopter düştü

Afganistan'ın batısındaki Farah eyaletinde üst düzey yetkilileri taşıyan askeri bir helikopter düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti.
KÖTÜ HAVA ŞARTLARI YÜZÜNDEN DÜŞTÜ
Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehdi, helikopterin , dağlık anar Dara bölgesinden kalktıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları sebebiyle kırıma uğradığını, kazaa helikopterdeki 25 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
ASKERLER VE BÜROKRATLARI TAŞIYORDU
Herat Vilayetine gitmesi planlanan helikopterde, Afganistan'ın batı bölgesi komutan yardımcısı ve Farah İl genel meclisi başkanının da bulunduğu belirtildi.
BAŞKENT KABİLDE İNTİHAR SALDIRISI
Öte yandan kazadan dakikalar önce başkent Kabil'de de intihar saldırısı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Nacip Daniş, saldırganın Kabil'in Pul-i Çarh Hapishanesi yakınında hapishane çalışamlarını taşıyanlarını taşıyan araca yaklaşarak üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini söyledi. Daniş, saldırıda 7 kişinin hayatını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını kaydetti.