AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!

AFAD'dan Çanakkale depremi sonrasında bir açıklama geldi. Ayvacık'ta meydana gelen 5,5 şiddetindeki depremin ardından AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz, şu ana kadar olumsuz bir duruma rastlamadıklarını söyledi.

Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde yaşanan 5.5 şiddetindeki depremin ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Şu ana kadar ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Herhangi bir şekilde olumsuz hiçbir duruma rastlamadık." dedi.

AFAD Ekipleri Hazır

Yılmaz, "Şu anda ekiplerimiz tamamen hazır. Deprem bölgesine doğru hareketlenmiş durumdayız. Çanakkale 112 Komuta Merkezi'nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturmaktayız. AFAD ekiplerinin incelemeleri tüm hızıyla devam ediyor. Herhangi bir şekilde bir yıkım da söz konusu değil." ifadelerine yer verdi.