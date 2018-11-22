Adli Görüşme Odaları Hizmete Açıldı

Yeni Bolu Adalet Sarayı'nda adli görüşme odaları (AGO) hizmete açıldı. Mağdur, suça sürüklenen çocuklar ile cinsel suç ve aile içi şiddet mağdurlarının ifade ve beyanlarının alınması amacıyla açılan AGO'lar mağdurların kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayacak hem karşı tarafla yüz yüze gelmeyecek, hem de kendilerini daha rahat ifade edebilecek.

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, çocuklara ve kadınlara yönelik cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara dair yapılan adli işlemlerle ilgili başsavcılıklara genelge göndermişti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla yayımlanan "cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlara" ilişkin genelgede, çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen cinsel suçlarla ilgili suç mağdurlarının ifade alma işlemlerinde adli görüşme odaları kullanılacağı belirtilmişti. Bakanlığın yayımladığı bu genelge sonrası ilk açılan AGO'nun Bolu Adalet Sarayı'nda olması önem arz ediyor.