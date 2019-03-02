Adem Ljajic sezon sonu Beşiktaş'ta

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman sezon sonunda Sırp yıldız Adem Ljajic'in bonservisinin alınacağını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kayseri'de basın mensupları ile bir araya geldi. Orman, sezon sonunda teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra yeni hocanın belirlenmesi için acele edeceklerini belirtti.

Ljajic Bizimle Olacak

Orman, "Şenol hoca sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sezon sonunda kendisi milli takıma gidiyor. Yönetim olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Fabri ile de şu an kadar herhangi bir şekilde bir görüşmemiz olmadı. Kagawa'nın durumuna ise daha sonradan bakacağız. Şu anda kendisinin formu bizim için yeterli düzeyde değildir. Ancak sezon sonunda Ljajic bizim takımda olacak." ifadelerine yer verdi.