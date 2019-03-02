Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Adem Ljajic sezon sonu Beşiktaş'ta
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Adem Ljajic sezon sonu Beşiktaş'ta

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman sezon sonunda Sırp yıldız Adem Ljajic'in bonservisini alacaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Başkanı Fikret Orman sezon sonunda Sırp yıldız Adem Ljajic'in bonservisinin alınacağını söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kayseri'de basın mensupları ile bir araya geldi. Orman, sezon sonunda teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasından sonra yeni hocanın belirlenmesi için acele edeceklerini belirtti.

Ljajic Bizimle Olacak

Orman, "Şenol hoca sezon sonunda takımdan ayrılacak. Sezon sonunda kendisi milli takıma gidiyor. Yönetim olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Fabri ile de şu an kadar herhangi bir şekilde bir görüşmemiz olmadı. Kagawa'nın durumuna ise daha sonradan bakacağız. Şu anda kendisinin formu bizim için yeterli düzeyde değildir. Ancak sezon sonunda Ljajic bizim takımda olacak." ifadelerine yer verdi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Adem Ljajic sezon sonu Beşiktaş'ta
Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor?
TBMM Başkanvekili'nden AKP'li vekillere fırça
Hapishaneden çıkan kocasını sevgilisine öldürttü
Yavaş'tan Özhaseki'ye video göndermesi
Fenerbahçe Rize'ye bileniyor
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
Ambulansa yol vermeyen sürücünün ifadesi şok etti
Başakşehir'den Demirören'e teşekkür mesajı
-
Çok Okunanlar
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Dybala gidiyor Salah geliyor!
Dybala gidiyor Salah geliyor!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sarı yelekliler yeniden sokaklarda
Sarı yelekliler yeniden sokaklarda
İngilizler Arda Akbulut'a hayran kaldı
İngilizler Arda Akbulut'a hayran kaldı
AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!
AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Adem Ljajic sezon sonu Beşiktaş'ta
Adem Ljajic sezon sonu Beşiktaş'ta
Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor?
Lucescu Beşiktaş'a mı geliyor?
TBMM Başkanvekili'nden AKP'li vekillere fırça
TBMM Başkanvekili'nden AKP'li vekillere fırça
Hapishaneden çıkan kocasını sevgilisine öldürttü
Hapishaneden çıkan kocasını sevgilisine öldürttü
Yavaş'tan Özhaseki'ye video göndermesi
Yavaş'tan Özhaseki'ye video göndermesi
Fenerbahçe Rize'ye bileniyor
Fenerbahçe Rize'ye bileniyor
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
Ambulansa yol vermeyen sürücünün ifadesi şok etti
Ambulansa yol vermeyen sürücünün ifadesi şok etti
Başakşehir'den Demirören'e teşekkür mesajı
Başakşehir'den Demirören'e teşekkür mesajı
Emre Mor sonunda affedildi
Emre Mor sonunda affedildi
Ambulansa yol vermeyen sürücü dehşeti yaşattı
Ambulansa yol vermeyen sürücü dehşeti yaşattı
Beşiktaş'ta hayaller alt üst oldu
Beşiktaş'ta hayaller alt üst oldu

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji