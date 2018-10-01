Adana Film Festivalinde çocuklar unutulmadı

25. Uluslararası Adana Film Festivali, festivale katılamayan çocukları unutmadı.

GEZİCİ SİNEMALAR VATANDAŞI SEVİNDİRDİ

Sanatı ve sinemayı buluşturan Türkiye'nin en büyük film festivali olan 25. Uluslararası adana Film Festivali, Sevgi Korteji ve kentin dört bir yanında kurulan gezici sinemalarla vatandaşların arasında gösterimlere devam ederken, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü fesivale katılamayan çocukları unutmadı.

FESTİVALİ HASTANEYİ TAŞIDI

Adana Film Festivalini Adana Şehir Hastanesi onkoloji Servisi'nde tedavisi devam eden çocukların ayağına taşıyan Başkan Sözlü, gösterime sunulan üç boyutlu çizgi filmi onkoloji servisinde tedavi gören çocuklarla birlikte izledi.