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Adana Film Festivali Ödülü Sibel'e gitti
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Adana Film Festivali Ödülü Sibel'e gitti

Türkiyenin en büyük film festivali özelliğine sahip olan Adana Uluslararası Film Festivalinin 25.'cisi son derece görkenli bir kapanış gecesiyle sona erdi. Uzun metrajlı Ulusal film yarışmasında Sibel büyük ödüle layık görüldü.

25. Uluslararası Adana Film Festivali, Çukurova üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen büyük ödül töreni ile sona erdi.

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GALAYA SEÇKİN SANAT İNSANLARI KATILDI

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ve Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması sonuçlarının açıklandığı törene KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Gürsel Özyiğit, adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin SÖzlü, sinema dünyasından çok sayıda ünlü isim, konuklar ve adanalılar katıldı. Burcu Esmersoy ve Cem Karayel'in sunuculuğunu üstlendiği gecede En İyi Film Ödülü, Çağla Zencirci ve Guillama Giovanetti'nin yönettiği Sibel filmine verildi.

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SONSUZA KADAR YAŞAYACAK

Adana İzleyici Ödülü7nü alan Kelebekler filminin yönetmeni Tolga Karaçelik'e ve ekibine ödülüne veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Kültürün ve sanatın başkenti adana'da 25'ncisinin gerçekleştirildiği ve bu festivalin sonsuza kadar yaşayacağını söyledi.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş da, kültür ve sanat şehri Adana'da, Adana Film Festivali'ni hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı'na, ekibine, sanatçılara ve Adanalılara teşekkür etti.

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ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ALTIN KOZA ÖDÜLLERİ

En İyi Film Ödülü: Sibel
En İyi Yönetmen Ödülü: Tolga Karaçelik/ Kelebekler
Yılmaz Güney Özel Ödülü: Anons
Adana İzleyici Ödülü: Kelebekler
Jüri Özel Ödülü: Hüseyin Karabey/İçerdekiler
En İyi Senaryo Ödülü: Tolga Karaçelik/ Kelebekler
En İyi Kadın Oyuncu ödülü: Damla Sönmez/ Sibel
En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri: Caner Şahin ve Yiğit Ege Yazar/ Kardeşler
En İyi Müzik Ödülü: Mehmet Güreli/ Dört Köşeli Üçgen
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Krum Rodriguez/ Anons
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Tuba Erdem/ Dört Köşeli Üçgen
En İyi Kurgu Ödülü: Naim Kanat/ Güvercin Hırsızları
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Gizem Erman Soysaldı/ İçerdekiler
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Emin Gürsoy/ Sibel
Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın oyuncu Ödülü: Gözde Mutluer/ Kardeşler
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Seyit Nizam Yılmaz/ Güvercin Hırsızları
SİYAD En İyi Film Ödülü: Banu Sıvacı/ Güvercin
FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Mahmut Fazıl Coşkun/ Anons

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ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ÖDÜLLERİ

En İyi Film Ödülü: Şüphe (Boening/ Burning) (Yönetmen: Lee Changg-dong)
Jüri Özel Ödülü: Anons (The Announcemenet) (Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun)
Mansiyon Ödülü: Tarihe Barbar Olarak Geçmek Umurumda Değil (I Do Not Care If We Go Down İn History As Barbarian/ Imi Este İndifferent Daca in istorie Vom İntra C Barbari) (Yönetmen: Radu Jude)

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