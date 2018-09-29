Adana'da sevgi korteji halkla buluştu

25. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında düzenLenen sevgi kortejinde ünlü isimler klasik otomobilleriyle halkı selamladı.

SANATSEVERLER CADDELERİ DOLDURDU

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte ünlü isimler, Sevgi Kortejinde buluşup vatandaşlarla sımsıcak bir muhabbet ortamı oluşturdular.

ADANA SANATÇILARI BAĞRINA BASTI

25. Uluslararası Adana Film Festivali adeta ünlülerin akınına uğradı. Türk sinemasının şöhretli isimleri ve aktörlerini karşısında gören Adanalı'lar sanatçıları dakikalarca alkışladı. Ömrünü sinemaya adayan ve hak ettiği değeri göremeyen sanatçıları bereketli Çurukova topraklarının sarı sıcak samimiyeti ile ağırlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün öncülük ettiği Sevgi Korteji ile ünlü isimler Adanalıları selamladı.

KORTEJ GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Adanalılar sevgi kortejine katılan sanatçı ve oyuncuları adeta bağrana basarak, yoğun ilgi gösterirken kalabalık yüzünden ilerleme güçlüğü çeken kortejdeki araçlar zaman zaman durarak vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdiler.

SEVTAP ERENER ADANALILARI MEST ETTİ

Kortejin ardından Türk Müziğinin sevilen sesi Sertab erener, istasyon Meydanındaki konserle adanılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Adana Büyükşehir belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un da katıldığı konserde ünlü sanatçı Erener'e çiçek ve plaketini de Başkan Sözlü, kızı Gökçen Sözlü ve Adana MHP Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy verdi.