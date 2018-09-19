Adana'da şehir magandaları 18 yaşındaki genci öldürdü

Adana'da 3 şehir magandası 18 yaşındaki Ali Rıza Duğan isimli genci gözünü kırpmadan öldürdü. Kız arkadaşına laf atan saldırganlarla tartışmaya başlayan 18 yaşındaki genç, boğazına aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanırken verdiği 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay şöyle gelişti. 18 yaşındaki Ali Rıza Duğan ile kız arkadaşı Çukurova ilçesi Huzurevler mahallesinde arkadaşının kına gecesine gitmekteydi. Bu sırada markete gitmek için kına gecesinin yapıldığı alandan ayrılan genç Ali Rıza, 3 şehir magandasının kız arkadaşına laf attığını gördü. Başlayan tartışma sırasında boğazından yaralanan genç çocuk kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

GENÇLERİN KARŞILIK VERMESİ ÜZERİNE SALDIRGANLAR ARAÇTAN İNDİ

Gençlerin de karşılık vermesi üzerine kimliği belirlenmeyen 3 kişi, otomobil içerisinden inip gençlere saldırdı.

TALİHSİZ GENÇ, BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

Çıkan kavgada, boğazına aldığı bıçak darbesi ile yaralanan Duğan, Adana Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç hayata 2 gün tutunabildi.

HAYATA SADECE 2 GÜN TUTUNABİLDİ

Hastanede ameliyat edildikten sonra yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Duğan, hayata sadece 2 gün tutunabildi. Hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin kaçtığı otomobil, olayın hemen ardından Pınar Mahallesi 74071 sokak içerisinde park halinde polis ekiplerince bulundu. Polis cinayete karıştığı ileri sürülen bir kişiyi gözaltına aldı. Diğer iki şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.