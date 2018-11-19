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Hüseyin TANRIKULU

Adam Kıtlığı Mı Var?

Önümüzdeki Mart sonu yapılacak olan yerel seçimlerde kimin nereden Aday gösterileceği konuşuluyor.
 
Anketler yapılıyor ve bu anketlerin sonuçları hakkında haberler yayınlanıyor.
 
İktidar Partisi'nde titizlikle yapılan bir temayül yoklaması ve yerel anketlerle teşkilatların  eğilimini tespit amaçlı bir çalışma sonucu aday tespiti öngörülmüş.
 
Bu iş şöyle yapılıyor:
 
1- Aday Adayları Parti'ye müracaat edip yarışa katılıyor. Bu Aday Adayları için seçim çevrelerinde oy kullanılıyor. Önce İlçelerde, daha sonra da İl merkezlerinde temayül yoklaması yapılıyor. İsmi öne çıkan iki kişi Genel Merkeze sunuluyor.
Genel Merkez bu iki kişiden birini aday ilan edecek.
 
2- Aday Adaylarının resmi görevi varsa bu görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor.
 
3- İstifa etmeden Aday olması anketlerde çıkan isimler bu prosedüre göre Aday yapılmaması gerekiyor. Normal olan da budur.
 
4-Tüm bu teşkilat çalışmalarına rağmen, özellikle bazı önemli isimlerin Büyük şehirlerde Aday olarak görülmek istendiği yolunda da bazı anketlerden yani ayrıca çalışmalardan bahsediliyor. 
 
Bunu anlamak biraz zor değil mi?
 
Mesela, TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ın ismi İstanbul Adaylığı için konuşuluyor. Sayın Yıldırım Aday Adayı oldu mu?
 
Yani Görevinden istifa etti mi?
 
İçişleri Bakanımız da aynı şekilde favori Adaylar arasında görülüyor. O da istifa edip Aday Adayı olduğunu açıkladı mı?
 
Hayır...
 
Sayın Ahmet Özhaseki de aynı...
 
Bu değerli siyasetçiler halen daha önemsiz bir işin başında olmadıklarına göre, hangi sebeple isimleri telaffuz ediliyor?
 
Üçü de herhangi bir açıklamada bulunmuş değil.
 
Yahu memlekette 17 yıldır başarıyla İktidarını devam ettiren bir Parti'nin siyasi kadroları içinde bu görevlere layık ve bu işi hakkıyla yapabilecek adam kıtlığı mı var?
 
Doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum.
 
Hepsi birbirinden kıymetli bu değerli isimlerin yerine oturtulacak başka siyasi şahsiyetler var idiydi de neden son seçimden sonra bu üç isim yerine onlardan boşalacak makamlara o yedekteki değerli isimler tayin edilmedi?
 
Sayın Cumhurbaşkanı'nın bahse konu isimler dışında sürpriz adaylar çıkarmasını bekleyen bir kamuoyu var. Bu konuyu çok iyi irdelemelerini acizane tavsiye ederiz.
 
Zira " AK Parti'de İstanbul, Ankara ve İzmir ile diğer Vilayetlere Belediye Başkanlığı için Aday bulma sıkıntısı var " gibi yanlış bir kanaatin yayılması işten bile değildir.
Bir tarihler çok başarılı olduğu kabul edilen İstanbul Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın ANAP'tan tekrar aday olup İstanbul'u perişan eden Nurettin Sözen'e bu Vilayetimizi kaptırması gibi  bir sonuç çıkabilir.
 
Vatandaşın böyle bir şeyi düşünmek bile istemediğini belirtmemiz gerekiyor. 
 
Zira bendeniz de aynı endişeyi taşıyanlardanım.
İnşaallah bir tökezlemeye sebep olacak tercih yapılmaz ve çok önemli olan bu kader seçiminden de hayırlı bir sonuç çıkar.
 
Memlekette Adam kıtlığı mı var?
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