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Hüseyin TANRIKULU

Adam Kıtlığı Mı Var?

Bazı önemli Siyasetçilerin Milletvekilliğini veya Bakanlığı ya da Meclis Başkanlığı'nı bırakıp Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği yolunda ileri sürülen iddiaları ve kulis dedikodularını yersiz bulanlardanım.
 
Güya TBMM Başkanı Sayın Binali Yıldırım İstanbul'da Belediye Başkanı yapılmak isteniyormuş. Keza İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu da Ankara veya İzmir'e aday gösterilecekmiş. Bu arada Kayseri'de çok Başarılı bir Belediye Başkanlığı döneminin ardından Milletvekili ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yapmış olan, halen de AK Parti'nin Mahalli Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Sayın Ahmet Özhaseki'nin de Ankara'dan Aday yapılacağı iddia ediliyor.
 
Bu iddialar ve kulis bilgileri konusunda çok değerli bu üç Şahsiyetin net bir açıklamasına da şahit olmuş değiliz.
Koskoca AK Parti'de Belediye Başkanlığı yapacak başka ehil insan kıtlığı mı var ki bu üç ismin üzerinde duruluyor?
 
Ya da şöyle söyleyelim:
Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu üç Şahsiyeti Meclis'teki sandalyelerini feda ederek ileri sürülen görevlere getirir mi?
 
Bendeniz hiç sanmıyorum.
 
Çünkü AK Parti'nin siyasi kadroları içinde o kadar çok ve o kadar da ehil ve liyakatli isim var ki; bu ortada dolaştırılan söylentiler bence başka maksatlara dayalı iddialardır.
 
Çünkü Bayındırlık Bakanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı gibi çok önemli görevleri üstlenmiş olan bir değerli Şahsiyet neden bu çok önemli makamı bırakıp Belediye Başkanı Adayı olsun ki?
 
Öte yandan gerçekten çok başarılı İçişleri Bakanlığı görevini bırakıp İzmir ya da Ankara veya başka bir Vilayete Belediye Başkanı olmayı Sayın Soylu neden düşünsün ki?
 
Sayın Ahmet Özhaseki, şimdiki görevi itibariyle tüm Belediye Başkanlarının siyasi amiri ve seçilecek olan Belediye Başkanlarını Adaylığının  tespit gibi de bir görevi varken, Genel Başkan Yardımcılığı gerçekten önemli bir misyona da sahipken, neden Belediye Başkanı olmak istesin ki?
 
Bendeniz, bunların sadece siyasi ihtimal olmaktan ziyade başka maksatlarla ortaya atılan ve belki de AK Parti'de bir siyasi kadro tıkanması olduğu iddialarının yayılmasına yönelik hayali kulis bilgileri olduğunu düşünüyorum.
 
AK Parti kadar tabanından getirildiği her görevi layıkı ile yapacak o kadar çok ehil ve yetkin siyasetçi var ki, göreceksiniz onlarla  çok yakından tanışacağız. Tanıyorsak da " Hah işte bu budur " diyeceğiz.
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