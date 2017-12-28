Acun Ilıcalı O Ses Türkiye’yi sunmayacak

O Ses Türkiye yarışmasının sunuculuğunu yapan Acun Ilıcalı, Dominik'te Survivor çekimlerinin başlamasından dolayı yerini Jess Molho'ya bıraktı.

MEKSİKA VE BREZİLYA SURVİVORUNU DA ACUN YAPIYOR

Geçtiğimiz günlerde çok yoğun bir programı olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, “ Meksika ve Brezilya'da prodüksiyon yapıyoruz.

Türkiye'de 4 gün duruyorum. Dominik'e gidiyorum 24 saat kadar sürüyor. Seneye belki Gökhan'a emanet edeceğim buraları” açıklamasında bulunmuştu.

Acun Ilıcalı, görevini bırakıp Survivor çekimleri için Dominik'e gitti.