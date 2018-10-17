Acun Ilıcalı MasterChef'in yıldızını Survivor'a transfer etti - Murat Özdemir kimdir?

Survivor 2019 için geri sayım sürüyor. Sabırsızlıkla beklenen Survivor 2019'un ilk yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, MasterChef yarışmasında jüri üyelerini çıldırtan Murat Özdemir'i kadroya aldı. MasterChef yarışmasında jüri üyeleriyle yaşadığı diyaloglarla sosyal medyada çok konuşulan Murat Özdemir'in ada performansı şimdiden merak konusu oldu.

MasterChef Murat Özdemir, Survivor'a transfer oldu. Acun Ilıcalı, bu yıl Türkiye-Yunanistan takımlarının yarışacağı Survivor 2019'a Murat Özdemir'i aldı. Peki Murat Özdemir kimdir? Kaç yaşındadır? İşte detaylar...

MASTERCHEF MURAT'IN ADA PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programındaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Murat, sunucu Onur Büyüktopçu tarafından programdan kovulmuştu. TV8'in yeni sezon projesi olan MasterChef'e de katılan Murat, programda en dikkat çeken isim oldu. Adından sıkça söz ettiren Murat Öztürk'ün Survivor 2019'da da Türkiye takımında yarışacağı öğrenildi.

İLK YARIŞMACI MURAT OLDU

Survivor Türkiye Yunanistan da yarışacak isimler birer birer belli oluyor. Yarışmaya MasterChef'ten biri katılacağı yönündeki haberlerden sonra ilk isim olarak Hakan düşünülmüştü. MasterChef programından Murat'la Survivor için her konuda anlaşıldı.

REYTINGLERDE PATLAMA YAPACAK

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında yeni Semih Öztürk olarak tanınan Murat, Yemekteyiz ve MasterChef programlarından en çok konuşulan isim oldu. Murat'ın yeni sezonda Survivor'da büyük etki yaratması planlanıyor.

MASTERCHEF MURAT ÖZTÜRK KİMDİR?

Gerçek adı Murat Özdemir olan ve lakabı MasterChef Murat olan Bolulu yarışmacı 45 yaşında. Evli ve bir kız babası olan Murat, Fitness yapmayı çok seviyor. Sırf bu sebeple çevikliğini daha da artırarak Survivor kadrosuna katılmaya hak kazandı.