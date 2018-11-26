Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı resmen boşandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı resmen boşandı

Bir süredir boşanacakları iddia edilen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çifti resmen boşandı. Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen ünlü çift, 9 yıllık birlikteliklerini 8 dakikada bitirdi.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çifti resmen boşandı. Silivri Adliyesi'ne birlikte gelen çift tek celsede boşandı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Fransa'da görkemli bir törenle evlendiği Şeyma Subaşı'ndan 'sessiz sedasız' boşandı. İkilinin 9 yıl süren ilişkilerinden Melisa isimli kız çocukları dünyaya geldi. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun isimli programa yarışmacı olarak katılan Şeyma Subaşı, o dönem Zeynep Yılmaz ile birlikte olan Acun ile ilişki yaşadığı için çok eleştirilmişti. Peki Acun Ilıcalı kimdir kaç kez evlendi? Acun'un kaç kızı var isimleri nedir? İşte Acun Ilıcalı'nın hayatıyla ilgili merak edilenler...

904d0e150a8e0bd914f70338e19d73a6

ACUN ILICALI KAÇ KEZ EVLENDİ?

Acun Ilıcalı'nın ilk karısından Banu Ilıcalı isminde bir kızı var. Geçtiğimiz yıllarda Acun büyük kızı Banu'yu Efe Ceyhun ile dillere destan bir düğünle evlendirmişti. Acun Ilıcalı ikinci evliliğini 2003 yılında Zeynep Ilıcalı ile yaptı. İkinci eşi Zeynep Ilıcalı ile olan evlilikten de 2 çocukları oldu. Her iki çocuğu da kız. Acun Ilıcalı Zeynep Ilıcalı ile birlikteyken sunduğu televizyon programı Var Mısın Yok musun'da Şeyma Subaşı ile tanıştı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın aşkı Zeynep Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdi. 2016 tarihinde eşi Zeynep Yılmaz'dan anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Ergün müteahhitlik işiyle uğraşıyordu. Annesi İlknur ise kooperatifler il müdürüydü. Ilıcalı, ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlkokulu'nda tamamladı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ancak okulu bitiremedi. Daha sonra Bodrum'a giderken geçirdiği bir trafik kazası sonucu annesini ve babasını kaybetti. Bu dönemde büyük bir travma yaşadı. 1994 yılında da Bağdat caddesinde ağır bir motosiklet kazası geçirdi. Kazada sol kolu kırılan Ilıcalı, arkasında oturan arkadaşını da kaybetti. Ailesinden kalan mirası da iki yıl içerisinde tüketti. Daha sonra Bağdat caddesine bir kot dükkanı açmıştır. Fakat kısa bir sürenin ardından zarar ederek batmıştır.

 

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı resmen boşandı
Kaliforniya'yı küle çeviren yangın tamamen kontrol altına alındı
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı çifti adliyeye geldi
Fransa'da Sarı Yelekliler ile polis karşı karşıya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazası açıklaması
Hulusi Akar: Milletimizin başı sağ olsun
Erwin Koeman: Fenerbahçe'de ne kadar kalacağımı bilmiyorum
Sivas'ta yük treni ile yolcu treni çarpıştı
Ali Koç'tan Trabzonspor taraftarına kupa yanıtı
-
Çok Okunanlar
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisinin para kaybı beş milyon lira
Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisinin para kaybı beş milyon lira
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Silivri Cezaevi'nde cinsel ilişki rezaleti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Son Haberler
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı resmen boşandı
Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı resmen boşandı
Kaliforniya'yı küle çeviren yangın tamamen kontrol altına alındı
Kaliforniya'yı küle çeviren yangın tamamen kontrol altına alındı
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı çifti adliyeye geldi
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı çifti adliyeye geldi
Fransa'da Sarı Yelekliler ile polis karşı karşıya
Fransa'da Sarı Yelekliler ile polis karşı karşıya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazası açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kazası açıklaması
Hulusi Akar: Milletimizin başı sağ olsun
Hulusi Akar: Milletimizin başı sağ olsun
Erwin Koeman: Fenerbahçe'de ne kadar kalacağımı bilmiyorum
Erwin Koeman: Fenerbahçe'de ne kadar kalacağımı bilmiyorum
Sivas'ta yük treni ile yolcu treni çarpıştı
Sivas'ta yük treni ile yolcu treni çarpıştı
Ali Koç'tan Trabzonspor taraftarına kupa yanıtı
Ali Koç'tan Trabzonspor taraftarına kupa yanıtı
Sancaktepe'de askeri helikopter düştü 4 asker şehit
Sancaktepe'de askeri helikopter düştü 4 asker şehit
Sancaktepe'de helikopter neden düştü? Son helikopter kazaları
Sancaktepe'de helikopter neden düştü? Son helikopter kazaları
Acun Ilıcalı'dan boşanma iddialarına yanıt geldi
Acun Ilıcalı'dan boşanma iddialarına yanıt geldi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji