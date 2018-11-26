Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı resmen boşandı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çifti resmen boşandı. Silivri Adliyesi'ne birlikte gelen çift tek celsede boşandı. Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Fransa'da görkemli bir törenle evlendiği Şeyma Subaşı'ndan 'sessiz sedasız' boşandı. İkilinin 9 yıl süren ilişkilerinden Melisa isimli kız çocukları dünyaya geldi. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Var Mısın Yok Musun isimli programa yarışmacı olarak katılan Şeyma Subaşı, o dönem Zeynep Yılmaz ile birlikte olan Acun ile ilişki yaşadığı için çok eleştirilmişti. Peki Acun Ilıcalı kimdir kaç kez evlendi? Acun'un kaç kızı var isimleri nedir? İşte Acun Ilıcalı'nın hayatıyla ilgili merak edilenler...

ACUN ILICALI KAÇ KEZ EVLENDİ?

Acun Ilıcalı'nın ilk karısından Banu Ilıcalı isminde bir kızı var. Geçtiğimiz yıllarda Acun büyük kızı Banu'yu Efe Ceyhun ile dillere destan bir düğünle evlendirmişti. Acun Ilıcalı ikinci evliliğini 2003 yılında Zeynep Ilıcalı ile yaptı. İkinci eşi Zeynep Ilıcalı ile olan evlilikten de 2 çocukları oldu. Her iki çocuğu da kız. Acun Ilıcalı Zeynep Ilıcalı ile birlikteyken sunduğu televizyon programı Var Mısın Yok musun'da Şeyma Subaşı ile tanıştı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın aşkı Zeynep Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdi. 2016 tarihinde eşi Zeynep Yılmaz'dan anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

ACUN ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Ergün müteahhitlik işiyle uğraşıyordu. Annesi İlknur ise kooperatifler il müdürüydü. Ilıcalı, ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklal İlkokulu'nda tamamladı. Kadıköy Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ancak okulu bitiremedi. Daha sonra Bodrum'a giderken geçirdiği bir trafik kazası sonucu annesini ve babasını kaybetti. Bu dönemde büyük bir travma yaşadı. 1994 yılında da Bağdat caddesinde ağır bir motosiklet kazası geçirdi. Kazada sol kolu kırılan Ilıcalı, arkasında oturan arkadaşını da kaybetti. Ailesinden kalan mirası da iki yıl içerisinde tüketti. Daha sonra Bağdat caddesine bir kot dükkanı açmıştır. Fakat kısa bir sürenin ardından zarar ederek batmıştır.