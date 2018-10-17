Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Acun Ilıcalı: Fox TV bizim programı taklit ediyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Acun Ilıcalı: Fox TV bizim programı taklit ediyor

TV8'in patronu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Fox TV yönetimine tepki gösterdi. Ilıcalı, Fox TV'de yayınlanan 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının taklit olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı ile Fox TV yönetimi 'format' nedeniyle karşı karşıya geldi. Fox TV ekranlarında Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının TV8'de yayınlanan 'Yemekteyiz' isimli programını taklit ettiğini öne süren Acun Ilıcalı, sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ilıcalı şunları yazdı: Üzülerek söylemek isterim ki, Fox TV'de yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada, Yemekteyiz'in açıkça taklididir. Dünyanın en büyük format şirketlerinden ITV'de ülkemizde yaşanan bu olaya anlam veremeyerek, bu emek ve fikir hırsızlığına dava açmaya hazırlanıyor… Fox Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner'in bu yanlışlığa acil son vermesini bekliyoruz. Formatçıların emeğinin karşılığını ödeyen yapımcı ve kanalları da bu haksızlığa karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.

acun

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Milyonlarca TL'lik yarış atlarının şüpheli ölümü
Hasta yakınlarının korkulu rüyası olmuştu operasyonla yakalandı
Acun Ilıcalı: Fox TV bizim programı taklit ediyor
Kanada'da ilk kez keyif amaçlı esrar satıldı
Okulda patlama meydana geldi çok sayıda ölü ve yaralı var
Reyting canavarı bir dizinin daha fişini çekti
Barcelona'dan Arda Turan skandalıyla ilgili açıklama
Ataması yapılmayan öğretmen ormanlık alanda kendini astı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili yeni adım
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
Şule Çet cinayetinde flaş gelişme savcı görevden alındı
Şule Çet cinayetinde flaş gelişme savcı görevden alındı
Yerli üretim logosunun aykırı kullanımına ceza
Yerli üretim logosunun aykırı kullanımına ceza
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Milyonlarca TL'lik yarış atlarının şüpheli ölümü
Milyonlarca TL'lik yarış atlarının şüpheli ölümü
Hasta yakınlarının korkulu rüyası olmuştu operasyonla yakalandı
Hasta yakınlarının korkulu rüyası olmuştu operasyonla yakalandı
Acun Ilıcalı: Fox TV bizim programı taklit ediyor
Acun Ilıcalı: Fox TV bizim programı taklit ediyor
Kanada'da ilk kez keyif amaçlı esrar satıldı
Kanada'da ilk kez keyif amaçlı esrar satıldı
Okulda patlama meydana geldi çok sayıda ölü ve yaralı var
Okulda patlama meydana geldi çok sayıda ölü ve yaralı var
Reyting canavarı bir dizinin daha fişini çekti
Reyting canavarı bir dizinin daha fişini çekti
Barcelona'dan Arda Turan skandalıyla ilgili açıklama
Barcelona'dan Arda Turan skandalıyla ilgili açıklama
Ataması yapılmayan öğretmen ormanlık alanda kendini astı
Ataması yapılmayan öğretmen ormanlık alanda kendini astı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili yeni adım
Usta haber spikerinden CNN Türk'ün sunucularına tepki
Usta haber spikerinden CNN Türk'ün sunucularına tepki
Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıkacak
Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş eski yıldızının peşine düştü
Beşiktaş eski yıldızının peşine düştü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık