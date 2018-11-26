Acun Ilıcalı: Evliliği yürütemedik

Geçtiğimiz yıl evlendiği Şeyma Subaşı'dan ani şekilde boşanan Acun Ilıcalı, boşanma sonrası ilk açıkamayı yaptı. Silivri Adliyesi'nde 8 dakika süren celsede boşanan Acun, "Evliliği yürütemedik." dedi. Eski eşi Şeyma Subaşı'nın oyuncu Çağatay Ulusoy ile adının karıştığı ihanet iddialarına ise sert tepki gösteren Acun, "İddialar çirkin ve asılsız... Popüler insanlarız böyle iftiralara kimse inanmasın..! Evliliği yürütemedik ve medeni şekilde ayrıldık.. İkimizde Üzgünüz... Her evlilikte boşanma da var." diye konuştu.

"DENEDİK OLMADI"

Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık."