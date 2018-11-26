Acun Ilıcalı'dan boşanma iddialarına yanıt geldi

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, eşi Şeyma Subaşı ile resmen boşanıyor. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına ulaşan Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşanma iddialarını doğruladı. 2017 yılının Eylül ayında Fransa'da evlenen ünlü çiftin düğünü günlerce konuşulmuştu. 2. Sayfa programına mesajla ulaşan Acun Ilıcalı, "Evet boşanıyoruz. Haberler doğru." dedi.

İHANET İDDİLARI GÜNDEME GELDİ

Ünlü çiftin boşanacakları konuşulurken, Gelinim Olur Musun? yarışmasında adını duyuran Sinem Umaş, Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'yı aldattığını iddia etti. Gelin adayı Sinem Umaş, Şeyma Subaşı'nın bir mekanda birlikte eğlendiği Çağatay Ulusoy'un evine gittiğini öne sürdü ve ardından bu paylaşımını sildi.