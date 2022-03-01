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Acıların Kadını BERGEN
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Acıların Kadını BERGEN

4 Mart'da seyirciyle buluşacak 'Bergen de Farah Zeynep Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.

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Yapımcılığını Orchestra Content'in yaptığı ve dağıtımının CJ ENM Türkiye'nin üstlendiği sezonun en meramla beklenen filmi 'Bergen'in senaryosunu Yıldız Beyazıt ve Sema Kaygusuz, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Ml. Caner Alper üstlendi.

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Zengin oyuncu kadrosu ve performansları ile uzun süre konuşulacak Bergen filmi; müzik tarihine geçen sesi ve konservatuvardan başlayan şarkı söyleme tutkusuyla efsaneler arasına girmiş Belgen Sarılmışer'in hayatını konu alıyor.

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4 Mart'da seyirciyle buluşacak 'Bergen de Farah Zeynep Abdullah'la birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran başrolleri paylaşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş gibi birbirinden yetenekli isimler yer aldı.

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Farah Zeynep Abdullah, efsanevi şarkıcıya benzerliği, duygu yüklü performans ve Bergen şarkılarını seslendirmedeki başarısı ile dikkat çekerken, filmde Bergen'in annesini canlandıran usta oyuncu Tilbe Saran da yüreklere dokunan oyunculuğu ile seyircinin kalbini çalacak. Bergen'de erkek hakimiyetindeki bir dünada ayakta durmaya çalışan, birbirinden başka güvenecekleri kimse olmayan anne ve kızın hayatta kalma mücadelesi seyirciyi derinden etkileyecek.

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Film'de acıların kadını olarak anılan Bergen'in aynı isimli şarkısının olmaması dikkatleri çekerken, Bergen'in kocası Halis Serbest'e karşı hislerinde ezik ruh hali aşırıya kaçmış olarak değerlendirildi. Farah Zeynep'in yakın planlarda olağanüstü güzel planlar vermesi sanatçının başarı yolunda önemli adımlar atacağının göstergesi olarak algilandı.

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