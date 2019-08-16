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Aboubakar Saint-Etienne'e
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Aboubakar Saint-Etienne'e

Adı sık sık Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın Saint-Etienne'e transfer olacağı iddia edildi.

Adı sık sık Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Aboubakar'ın Saint-Etienne'e transfer olacağı iddia edildi.

Yaz transfer döneminde adı Süper Lig ekipleriyle anılan Vincent Aboubakar, Fransız temsilcisi Saint-Etienne'e transfer oluyor.

Marega, Waris, Ze Luis, Tiquinho gibi forvetlere sahip olan Conceiçao'nun Aboubakar'ın takımdan ayrılmasına onay verdiği belirtilirken, tecrübeli golcünün Saint-Etienne'le görüşmelere başladığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan ve ileri uçta eksik kalan Lig 1 ekibinin Beric, Paquet ve Diony'den beklenen verimi alamadı. Bu yüzden Teknik Direktör Printant'ın Aboubakar'la forvet sorununu çözeceği tahmin ediliyor.

Kamerunlu golcü geçtiğimiz sezon Porto formasıyla çıktığı 11 resmi maçta 4 gol atıp, 2 asist yaptı.


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