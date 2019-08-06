Aboubakar resmen kadro dışı

Portekiz takımlarından Porto, Şampiyonlar Liginde Krasnodar ile oynayacağı maçın kadrosuna Aboubakar'ı dahil etmedi.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Krasnodar ile eşleşen Porto, deplasmanda oynayacağı ilk maçın kadrosunu açıklarken kadroda Vincent Aboubakar yer almadı. Portekiz ekibinin Krasnodar ile oynayacağı maçın kadrosunda Vincent Aboubakar'ın dışında Diogo Queiros ve Diogo Leite yer almadı. Porto, bu 3 futbolcuyu transfer görüşmesi yapmaları için Portekiz'de bıraktı.

2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giyen Aboubakar, çıktığı 38 resmi maçta 19 gol atıp 4 asistlik performans sergilemişti.