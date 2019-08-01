Aboubakar Beşiktaş'a çok yakın!

Porto basınından çıkan son iddialara göre; Aboubakar'ın eski takımı Beşiktaş'a dönmeye çok yakın olduğu iddia edildi.

Transfer döneminde şimdilik sadece Tyler Boyd ve Douglas'a imza attıran siyah beyazlılar sonunda durgunluğunu bozmaya karar verdi. Portekiz basınından gelen son haberler doğrultusunda Aboubakar'ın Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Porto kulübünün geçtiğimiz sezonun başında sol diz ön çapraz ve iç yan bağlarını tamamı ile koparan ve fiziksel açıdan hâlâ istenilen seviyede olmayan Kamerunlu golcü Aboubakar'ı yeniden siyah beyazlılara kiralamaya yakın olduğu ifade edildi. Porto'yla 2021 yılına dek sözleşmesi bulunan Aboubakar; yaşadığı ağır sakatlıkların ardından takımdaki forvet rotasyonunda Moussa Marega, Tiquinho Soares, Ze Luis, Fabio Silva ve Jesus Corona gibi isimlerin gerisinde yer almıştı.