Abdurrahim Albayrak: VAR ile Göçek ne konuştu açıklansın

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Konyaspor maçının son dakikalarında penaltı kararı veren hakem Hüseyin Göçek, çaldığı düdükle geceye damgasını vurdu. Tartışmalı penaltı kararıyla Serdar Aziz'i oyun dışında bırakan Göçek, maç sonu Galatasaraylı yöneticilerin hedefi oldu. Maçın ardından konuşan Abdurrahim Albayrak, güçlükle sürdürdüğü konuşmasında, VAR hakemi ile Göçek'in ne konuştuğunun açıklanması gerektiğini söyled.

PFDK'nın Galatasaraylı futbolcu ve teknik heyete verdiği cezaların ardından 'yeni bir sayfa açtık' diyen Albayrak, maçta yaşananlar nedeniyle açtıkları beyaz sayfanın havada kaldığını söyledi. Hakem Göçek'in Serdar Aziz ile Skubic'in pozisyonunda neden VAR'a gitmediğini soran tecrübeli yönetici, "Hüseyin Göçek ile VAR hakemi arasında ne konuşuldu açıklansın" dedi.

PENALTI KARARI FUTBOL OTORİTELERİNİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Maçın 89'uncu dakikasında Serdar Aziz ise Skubic'in girdiği pozisyonda tereddütsüz penaltı çakan Göçek, devamında tepki gösteren Serdar Aziz'i kırmızı kartla cezalandırmıştı. Göçek'in penaltısı futbol otoritelerinin tepkisini çekerken usta yorumcu Erman Toroğlu, "Pozisyonun penaltıyla uzaktan yakından alakası yok" dedi.

Maç sonu açıklamasında futbol yorumcularını pozisyonu dikkatle izlemeye davet eden Albayrak, "Bu ligde oynamamızı istemiyorlarsa açık açık söylesinler, biz ona göre tedbir alalım" dedi.

Hakem Hüseyin Göçek'in VAR ile ne konuştuğunu merak ettiklerini söyleyen Abdurrahim Albayrak, “Böyle bir pozisyonda VAR'a bakılmayacak da ne zaman bakılacak. Neden bakılmadığını merak ediyorum. Herkes penaltı ile uzaktan yakından alakası olmadığını söylüyor” ifadelerini kullandı.