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Abdurrahim Albayrak'a şok saldırı
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Abdurrahim Albayrak'a şok saldırı

1-1 berabere biten Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından tansiyon yükseldi. Akyazı Stadı'nda 90 dakika sona erdikten sonra Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Futbol A Takım Medya Sorumlusu Eray Sözen'e Bordo Mavili ekip taraftarları tarafından saldırı oldu.

1-1 berabere biten Trabzonspor-Galatasaray maçının ardından tansiyon yükseldi. Akyazı Stadı'nda 90 dakika sona erdikten sonra Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Futbol A Takım Medya Sorumlusu Eray Sözen'e Bordo Mavili ekip taraftarları tarafından saldırı oldu.

Süper Lig'de Trabzonspor ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı maçın ardından gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Futbol A Takım Medya Sorumlusu Eray Sözen'e Trabzonsporlu taraftarlar tarafından saldırıldı. Kısa süre gerginlik yaşandı ve güvenlik güçleri olaya müdahale etti.

Sarı-kırmızılı takımın medya sorumlusu, kendisine saldıran ve yumruk atan Trabzonspor taraftarından şikayetçi oldu. Bu şikayeti üzerine Eray Sözen, ifade vermek için karakola gitti. Basın toplantısında ise Fatih Terim'in asistanı Hande Sümertaş, deneyimli teknik adamın yanında yer aldı.

Basın toplantısında Fatih Terim konuyla ilgili olarak "Eray, kendisine saldıran biri yüzünden karakola gitmek zorunda kaldı. Bu yüzden basın toplantısında yanımda Hande çıkmak durumunda kaldı." açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Abdurrahim Albayrak da "Eray kardeşimize bir müdahale oldu, biz de araya girdik. Şahsıma bir şey olmadı. Eray ifade vermek için karakola gitti. Maçta 30 bin kişi vardı, 2-3 kişinin yaptığı hatayı tüm Trabzonspor taraftarına ve camiasına mâl edemezsiniz. Bizi çok iyi karşıladılar Trabzon'da. Yönetimlerine ve taraftarlarına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


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